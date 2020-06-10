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Путин отказался от электронного голосования по поправкам в Конституцию. Сам придет на участок

20:23 10.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент проголосует по старинке, но с датой пока не определился. «Путин может проголосовать в любой из семи дней», не стали снимать интригу в Кремле.

Путин отказался от электронного голосования по поправкам в Конституцию. Сам придет на участок
Путин проголосует за поправки традиционным способом

Владимир Путин не изменит традиции лично приезжать на участок для голосования и в этом году. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства намерен «по старинке» поставить галочку в бюллетене, хотя как все жители столицы имеет возможность сделать свой выбор через электронную систему.

— Пока он планирует голосовать лично, — сказал Песков.

А вот с датой президент пока не определился.

— Путин может проголосовать в любой из семи дней, — не стал снимать интригу спикер Кремля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области не будет дистанционного голосования. Жителям Бердска, имеющим право голоса, придется прийти на участки с 25 июня по 1 июля и заполнить бумажный бюллетень.

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