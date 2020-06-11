Поднять бизнес с колен на ноги: Как использовать нумерологию для достижения прибыли и богатства

Для применения в бизнесе нумерология – самая полезная вещь, которую с пользой можно применить в практике.

Нумерология – не совсем традиционная дисциплина

Начиная свое дело, каждый предприниматель рассчитывает на успех. Но бизнес – вещь непредсказуемая: чуть недосмотрел – и успеха не видать, как своих собственных ушей (без зеркала). Однако, улучшить качество жизни хочется любому, и не зависеть от рынка труда и нанимателя, и иметь финансовую стабильность с постоянным ростом.

Предугадать определенные риски можно не всегда. Иногда даже самые опытные люди с коммерческой жилкой могут допускать просчеты. Этому могут способствовать постоянно растущая конкуренция, нестабильная экономическая обстановка в стране, ненадежные партнеры и сотрудники.

Как же удержаться в таком потоке на плаву, да еще и получить хорошую прибыль?

В хаотичном выборе способов, которые являются достаточно затратными и малоэффективными, точно предугадать законным методом исход любого дела даже в наш технологический век невозможно. В таких случаях предприниматели все больше обращают внимание на нетрадиционные и нестандартные средства, среди которых на лидирующие позиции выходит нумерология. Каждый второй бизнесмен, если не больше, хоть раз в жизни обращался к таким методам в поисках проверки правильности своих действий.

Что такое нумерология?

Нумерология – не совсем традиционная дисциплина, изучающая символику чисел, влияющих на жизнь человека. А многого знать для получения результата и не надо: достаточно даты рождения человека.

Однако же, при всех перипетиях, нумерология в некоторой мере приравнивается к науке, поскольку оперирует цифрами и основывается на расчетах. Человеку с логическим типом мышления это дает возможность проще воспринять информацию, полученную путем сопоставления цифр с реальностью. А минимальное количество данных (дата рождения) дает возможность составить четкий прогноз — вплоть до точной даты события, которое можно предположить.

Для применения в бизнесе нумерология – самая полезная вещь, которую с пользой можно применить в практике. Некоторые бизнесмены с недоверием относятся науке, чей авторитет, однако, непоколебим.

Почему-то все охотно верят в существование черной дыры, но не верят в прогноз по дате рождения, а составление цифрового анализа личности считается чем-то виртуальным, больше похожим на фантазии. И подобных примеров больше, чем предостаточно.

И последнее, что можно сказать в защиту нумерологии — нумеролога всегда можно проверить и увидеть результат его предсказаний: в отличие от сложных научных теорий, которые не всем понятны. В нумерологии же все четко и понятно: здесь либо есть результат, либо его нет.

Источник: rsute.ru