11.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Поднять бизнес с колен на ноги: Как использовать нумерологию для достижения прибыли и богатства

10:26 11.06.2020 Фото: pxhere.com
0

Для применения в бизнесе нумерология – самая полезная вещь, которую с пользой можно применить в практике.

Поднять бизнес с колен на ноги: Как использовать нумерологию для достижения прибыли и богатства
Нумерология – не совсем традиционная дисциплина

Начиная свое дело, каждый предприниматель рассчитывает на успех. Но бизнес – вещь непредсказуемая: чуть недосмотрел – и  успеха не видать, как своих собственных ушей (без зеркала). Однако, улучшить качество жизни хочется любому, и не зависеть от рынка труда и нанимателя, и иметь финансовую стабильность с постоянным ростом.

Предугадать определенные риски можно не всегда. Иногда даже самые опытные люди с коммерческой жилкой могут допускать просчеты. Этому могут способствовать постоянно растущая конкуренция, нестабильная экономическая обстановка в стране, ненадежные партнеры и сотрудники.

Как же удержаться в таком потоке на плаву, да еще и получить хорошую прибыль?

В хаотичном выборе способов, которые являются достаточно затратными и малоэффективными, точно предугадать законным методом исход любого дела даже в наш технологический век невозможно. В таких случаях предприниматели все больше обращают внимание на нетрадиционные и нестандартные средства, среди которых на лидирующие позиции выходит нумерология. Каждый второй бизнесмен, если не больше, хоть раз в жизни обращался к таким методам в поисках проверки правильности своих действий.

 Что такое нумерология?

Нумерология – не совсем традиционная дисциплина, изучающая символику чисел, влияющих на жизнь человека. А многого знать для получения результата и не надо: достаточно даты рождения человека.

Однако же, при всех перипетиях, нумерология в некоторой мере приравнивается к науке, поскольку оперирует цифрами и основывается на расчетах. Человеку с логическим типом мышления это дает возможность проще воспринять информацию, полученную путем сопоставления цифр с реальностью. А минимальное количество данных (дата рождения) дает возможность составить четкий прогноз — вплоть до точной даты события, которое можно предположить.

Для применения в бизнесе нумерология – самая полезная вещь, которую с пользой можно применить в практике. Некоторые бизнесмены с недоверием относятся науке, чей авторитет, однако, непоколебим.

Почему-то все охотно верят в существование черной дыры, но не верят в прогноз по дате рождения, а составление цифрового анализа личности считается чем-то виртуальным, больше похожим на фантазии. И подобных примеров больше, чем предостаточно.

И последнее, что можно сказать в защиту нумерологии — нумеролога всегда можно проверить и увидеть результат его предсказаний: в отличие от сложных научных теорий, которые не всем понятны. В нумерологии же все четко и понятно: здесь либо есть результат, либо его нет.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в силу нумерологии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ВОЗ: Смущает низкая смертность от COVID-19 в России
10:45 11-06-2020
ВОЗ: Смущает низкая смертность от COVID-19 в России
«Ребенок тонул, а люди спасали свои коврики»: Вытащил из реки захлебывающегося мальчика в ураган школьник в Новосибирске
10:44 11-06-2020
«Ребенок тонул, а люди спасали свои коврики»: Вытащил из реки захлебывающегося мальчика в ураган школьник в Новосибирске
Каким будет урожай грибов расскажут приметы 11 июня 2020 года
10:40 11-06-2020
Каким будет урожай грибов расскажут приметы 11 июня 2020 года
БердскПроверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска. Владимир Захаров посоветовал сидеть дома
10:36 11-06-2020
Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска. Владимир Захаров посоветовал сидеть дома
Горящий Mercedes влетел в толпу: погибли 83 зрителя и более 100 пострадали во время гонки «24 часа Ле-Мана»
10:33 11-06-2020
Горящий Mercedes влетел в толпу: погибли 83 зрителя и более 100 пострадали во время гонки «24 часа Ле-Мана»
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
10:31 11-06-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
5 самых лучших домашних тренажеров, которые реально работают
10:31 11-06-2020
5 самых лучших домашних тренажеров, которые реально работают
БердскПустые полки: без хлеба остались из-за аварии на электросетях жители Бердска
10:30 11-06-2020
Пустые полки: без хлеба остались из-за аварии на электросетях жители Бердска
Поднять бизнес с колен на ноги: Как использовать нумерологию для достижения прибыли и богатства
10:26 11-06-2020
Поднять бизнес с колен на ноги: Как использовать нумерологию для достижения прибыли и богатства
Лунный календарь посева и пересадки на 11 - 12 июня: Посев, посадка и пересадка всех культур дают хилые растения и самый низкий урожай
10:24 11-06-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 11 - 12 июня: Посев, посадка и пересадка всех культур дают хилые растения и самый низкий урожай