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3 причины для выхода на пенсию раньше положенного. Стаж для досрочной пенсии по новому закону

14:03 11.06.2020 Фото: pxhere.com
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В кризисные времена во многих компаниях происходят кадровые чистки. Довольно часто под сокращение могут попасть граждане, которым не хватает совсем немного до получения необходимого стажа и выхода на пенсию.

3 причины для выхода на пенсию раньше положенного. Стаж для досрочной пенсии по новому закону
Президент нашей страны смягчил требования по стажу до тридцати семи и сорока двух лет для женщин и мужчин соответственно

Стаж для досрочной пенсии по новому закону

Данную возможность ввели еще в прошлом году, и для некоторых пенсионеров это действительно шанс раньше уйти на заслуженный отдых. Благодаря этим изменениям наши соотечественники могут на два года раньше уйти на пенсию, ведь на сегодняшний день женщинам нужно работать до шестидесяти, а мужчинам до шестидесяти пяти лет. Напомним, что до пенсионной реформы граничный возраст для выхода на пенсию был на пять лет ниже как для мужчин, так и для женщин.

  • Важно понимать, что в первоначальном варианте представители российского правительства предлагали установить норматив по выходу на пенсию на уровне сорока и сорока пяти лет. Именно такой граничный стаж был указан в правительственном законопроекте, который передали на рассмотрение в отечественный парламент.
  • Тем не менее, президент нашей страны смягчил требования по стажу до тридцати семи и сорока двух лет для женщин и мужчин соответственно.

При этом, данные нормативы не являются обязательными при получении пенсионных выплат на общем основании, а лишь позволяют досрочно оформить их до наступления необходимого возраста. Поэтому для оформления страховых пенсий, согласно общему порядку, нет необходимости продолжать трудовую деятельность до вышеупомянутого уровня стажа. К примеру, в текущем году для получения права на пенсию необходимо иметь лишь одиннадцать лет стажа.

Три причины, по которым можно выйти на заслуженный отдых раньше

1. Увольнение в предпенсионном возрасте

В кризисные времена во многих компаниях происходят кадровые чистки. Довольно часто под сокращение могут попасть граждане, которым не хватает совсем немного до получения необходимого стажа и выхода на пенсию. В данном случае они могут использовать право на досрочный выход на пенсию. Однако для этого они должны получить статус официально безработного и пройти регистрацию в службах занятости. Дело в том, что благодаря этим действиям они смогут получать пособия по безработице в сумме двенадцати тысяч в национальной валюте. Если они не смогут найти работу, то могут оформлять досрочные пенсии, однако для этого необходимо, чтобы у них был необходимый трудовой стаж, который описан выше в нашей статье.

2. Многодетность

Данная поправка была внесена после того, как было принято решение о повышении пенсионного возраста. По факту данная мера направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Дело в том, что досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери, и чем большее количество детей в семье, тем быстрее можно воспользоваться данным правом. Например, если детей трое. то выходить на пенсию возможно на три года раньше, чем общий граничный возраст, а если четыре – то на четыре года соответственно. Максимальные льготы имеют женщины, у которых пятеро и больше детей. Они могут выходить на пенсию в пятьдесят лет, но при этом должны иметь пятнадцать лет стажа.

3. Большой стаж

Данную меру также ввели после повышения пенсионного возраста. В первую очередь такой поправкой хотели поощрять граждан, которые много работали в своей жизни и внесли внушительный вклад в отечественную экономику. Данный процесс уже описан в нашей сегодняшней статье. Для того, чтобы проверить, сколько у вас трудового стажа, необходимо воспользоваться личным кабинетом при помощи сайта Пенсионного фонда нашего государства.

Источник: Пронедра

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От редакции

В каком возрасте граждане должны уходить на пенсию, на ваш взгляд?

Аноним, 11 июня 2020 14:39
в статье прям бальзам на душу они хотели стаж45 лет а президент подумал о народе и сделал 42 .5 годика а теперь кто закончил 3 класса начальной школы примерчик решите . Родился отучился в армиию сходил реально лет в 24-25 к труду приступил и ко скольки он этот стаж наработает если даже Гпту отменили в стаж вносить .

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