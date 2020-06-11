Расторгла договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе власть Астраханской области

Распоряжением областное правительство в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» от 20 мая 2019 года о сопровождении инвестиционного проекта.

Общая стоимость строительства кластера – 10,5 млрд р.

Решение принято в ходе заседания правительства Архангельской области. Соответствующим распоряжением областное правительство в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» от 20 мая 2019 года о сопровождении инвестиционного проекта.

Таким образом, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон. До настоящего времени со стороны ООО «Технопарк» информации о принятом решении в отношении направленного предложения не поступало. В этой связи, по условиям соглашения, его действие расторгнуто региональным правительством в одностороннем порядке.

Напомним, что инвестиционный проект «Экотехнопарк «Шиес» 18 октября 2018 года был одобрен к включению в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области.

— По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта «Экотехнопарк «Шиес», – рассказал заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко. – Решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области стало очередным этапом этой работы.

Местные жители выступили против создания этого полигона, или экотехнопарка, как его называл инвестор. Местное население неоднократно выходило на акции протеста. В августе 2019 года президент Владимир Путин поручил архангельскому правительству при решении вопроса о строительстве этого объекта учесть мнение народа. Стройку приостановили, а в январе 2020 года Арбитражный суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры.

Источник: dvinanews.ru