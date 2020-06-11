Выборы депутатов в Заксобрание Новосибирской области назначены на 13 сентября 2020 года

Андрей Шимкив, отметил, что будет избираться уже в пятый раз, а «легких кампаний никогда не бывает».

Спикер регионального парламента связывает результат предстоящих выборов с итогами уходящего – шестого – созыва

Сегодня, 11 июня, решением 55-й сессии регионального парламента была определена дата проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва.

На заседании 55-ой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области региональные парламентарии рассмотрели вопрос «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

С кратким докладом на эту тему выступил спикер регионального парламента Андрей Шимкив. «В соответствие с федеральным и областным законодательством решение о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, — отметил Андрей Шимкив. – Днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания является второе воскресенье сентября того года, в котором истекает срок полномочий депутатов Законодательного Собрания. Таким образом, предлагается назначить дату выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области в единый день голосования – 13 сентября 2020 года».

В итоге проект постановления был принят практически единогласно. Комментируя для журналистов ход предстоящей выборной кампании, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, отметил, что будет избираться уже в пятый раз, а «легких кампаний никогда не бывает». Андрей Шимкив добавил, что голосовать будет на избирательном участке, несмотря на пандемию коронавируса, которая позволяет голосовать онлайн. «Я человек деревенский. Мне проще прийти и бюллетень опустить», — объяснил он свое решение.

Спикер регионального парламента связывает результат предстоящих выборов с итогами уходящего – шестого – созыва

. «Одна из важных и показательных цифр — за последние пять лет исполнение наказов избирателей выросло в объемах финансирования с 24 миллиардов рублей до 42-х», — отметил Андрей Шимкив.

Источник: пресс-служба Заксобрания НСО