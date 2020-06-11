Продала 10% доли в РКЦ по приему платежей ЖКХ клану бизнесмена Дремина власть Бердска

Освободился от своей доли в пользу Анастасии Дреминой и предприниматель Игорь Мотин. Поменялось руководство и в РКЦ, и в УК СКС. Рамиз Масимов уволился.

В Бердске РКЦ открыл около 10 пунктов приема платежей за услуги ЖКХ от населения

В начале июня администрация Бердска продала свою часть доли в Расчетно-кассовом центре. Отказался от учредительства в РКЦ и Игорь Мотин, который владел 90% доли. И теперь учредителем ООО «РКЦ» является физическое лицо — Анастасия Игоревна Дремина, судя по данным ЕГРЮЛ, опубликованным на сайте Руспрофиль.

Расчетно-кассовый центр принимает платежи за коммуналку от бердчан. По городу разбросано 10 пунктов приема денег за услуги ЖКХ.

Директор РКЦ Рамиз Масимов уволился из компании 5 июня, пояснил он «Курьер. Среда. Бердск».



— Решил уйти, потому что есть свои проекты, свои планы, — прокомментировал Рамиз Рафигович.

Он отметил, что из управляющей компании «Сибирские коммунальные системы», которую он возглавлял несколько лет, ушел еще раньше:

— Из СКС я уволился в марте.

Таким образом к структурам одного из крупных бердских бизнесменов Николая Дремина Масимов сейчас не имеет отношения. СКС теперь руководите Андрей Теличко, РКЦ — Евгений Гофман.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова подтвердила, что администрация города давала разрешение на заключение сделки по продаже муниципальной доли.

Игорь Мотин был председателем ТСЖ «Изумрудный», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подробности — в ближайшее время.