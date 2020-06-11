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Как поступать в колледжи и техникумы в 2020 году в Новосибирской области. И в Бердске

18:13 11.06.2020 Фото: pexels
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Вступительная кампания в организации среднего профессионального образования стартовала в регионе. Продлен срок приема документов на очную форму обучения с 20 до 25 августа. Что еще изменилось?

Как поступать в колледжи и техникумы в 2020 году в Новосибирской области. И в Бердске
Вступительная кампания в организации среднего профессионального образования стартовала в Новосибирской области

Прием документов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования начался в регионе – в этом году он будет организован с учетом мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Министерством образования Новосибирской области издан приказ «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год». Изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам внесены в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.

Так, продлен срок приема документов на очную форму обучения с 20 до 25 августа. По специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, прием документов на очную форму обучения продлен до 15 августа.

Дополнились возможные формы подачи документов в профессиональную образовательную организацию: заявление о приеме с приложением необходимых документов можно подать через операторов почтовой связи или в электронной форме посредством электронной почты, официальный сайт или электронную информационную систему колледжа при ее наличии в конкретном колледже.

После получения документов в электронном виде приемная комиссия колледжа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме документов, и информирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. При этом поступающий должен подать данное уведомление тем же способом, которым было подано заявление о приеме.

Взаимодействие с поступающим, возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов или документов, содержащих недостоверные сведения, а также подача поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется тем же способом, которым было подано заявление о приеме и (или) с использованием дистанционных технологий.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства образования Новосибирской области.

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