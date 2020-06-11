Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию. Если посчитает необходимым

В Кремле пообещали проинформировать журналистов, если такое решение примет президент.

Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию, если сочтет нужным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам по поправкам в Конституцию, если сочтет это нужным.

«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает», — сказал представитель Кремля и пообещал проинформировать журналистов, если такое решение будет принято.

1 июня глава государства по итогам встречи с рабочей группой принял решение назначить датой проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Российский лидер подписал соответствующий указ.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки готовы к проведению голосования с учетом ситуации с коронавирусом. Она отметила, что проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.

Голосование пройдет в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать скопления людей на участках и возможности заразиться коронавирусом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».