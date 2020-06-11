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Смертельная вечеринка: отравилась «коньяком» девочка в Ижевке

21:16 11.06.2020 Фото: СКР
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Ее мертвой обнаружили ее друзья. Подростки пили разливной алкоголь по случаю дня рождения в арендованном коттедже.

Смертельная вечеринка: отравилась коньяком девочка в Ижевке
В Удмуртии ребенок отравился алкоголем. СК возбудил уголовное дело

Следственным отделом по Ленинскому району следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летней жительницы Ижевска.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, 8 июня группа подростков отмечала дни рождения двух участников компании в арендованном коттедже в Ленинском районе города. Подростки пили разливной коньяк. Проснувшись на следующее утро около 07:00 они обнаружили, что одна из присутствовавших на вечеринке девушек скончалась.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята канистра емкостью пять литров с остатками спиртного напитка. Назначены медицинская и химическая судебные экспертизы. Следователи приступили к допросу всех лиц, присутствовавших в коттедже. Принимаются меры к установлению лица, реализовавшего им коньяк, всех обстоятельств произошедшего.

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