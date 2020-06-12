Снова тазы: Отключат горячую воду на 5 дней с 15 по 19 июня в центре Бердска. Смотри адреса

ВОтключение связано в внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-12 и на ЦТП-13.

Во ЦТП Бердска чистят водоподогреватели по очереди

В связи с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-12, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Вокзальная 52,ул.Ленина 83,85,87,89,ул.Герцена 6,ул.Горького 1,3,5,д/сад № 17,лицей № 6,ДЮСШ) с 08:30ч. 15.06.2020 года до 16:00ч. 19.06.2020 года.

В связи с плановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-13, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Ленина 12,12а,14,16,16а,18,ул.Кутузова 1,ул.Островского 1а,1б,ул.Суворова 4,ул.Карла Маркса 2а,2б,11,13,3,4,5,8,10,7,ул.Энергетическая № 4,5,7,10,12,3,9,Гороно,Худ.школа»Весна»,школа «Берегиня») с 08:30ч. 15.06.2020 года до 16:00ч. 19.06.2020 года.

Источник: МУП КБУ