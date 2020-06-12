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Снова тазы: Отключат горячую воду на 5 дней с 15 по 19 июня в центре Бердска. Смотри адреса

13:40 12.06.2020 Фото: МУП КБУ
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ВОтключение связано в внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-12 и на ЦТП-13.

Снова тазы: Отключат горячую воду на 5 дней с 15 по 19 июня в центре Бердска. Смотри адреса
Во ЦТП Бердска чистят водоподогреватели по очереди

В связи с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-12, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Вокзальная 52,ул.Ленина 83,85,87,89,ул.Герцена 6,ул.Горького 1,3,5,д/сад № 17,лицей № 6,ДЮСШ) с 08:30ч. 15.06.2020 года до 16:00ч. 19.06.2020 года.

В связи с плановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-13, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Ленина 12,12а,14,16,16а,18,ул.Кутузова 1,ул.Островского 1а,1б,ул.Суворова 4,ул.Карла Маркса 2а,2б,11,13,3,4,5,8,10,7,ул.Энергетическая № 4,5,7,10,12,3,9,Гороно,Худ.школа»Весна»,школа «Берегиня») с 08:30ч. 15.06.2020 года до 16:00ч. 19.06.2020 года.

Источник: МУП КБУ

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Аноним, 11 июня 2020 13:29
Островского 55 ещё и не включали воду
Аноним, 12 июня 2020 14:04
На Островского 55 есть горячая вода.
У вас наверно завоздушены трубы. Звоните в УК.
Аноним, 11 июня 2020 14:35
Островского 53/1 10 числа дали.
Гость, 11 июня 2020 22:31
Мне интересно, а это не специально кое-кто зловредный злит людей?! Замечаю такие неприятные мероприятия, по случайности (???), перед Днём Победы, в канун Дня России, перед голосованием по поправкам к КонституцЫи... Как-то уж очень всё совпадает, и не первый год.
Аноним, 11 июня 2020 23:49
Специально-специально.
По его приказу сверху.
Оно все время приказывает Мавзолей какими-то тряпками на парадах прикрывать, сидя принимая парады.
Вот и все остальные на местах тоже не смеют ослушаться.
Аноним, 12 июня 2020 11:07
Сочувствую вам. У нас всего 3 дня не было горячей воды Горького 2. Крепитесь,лучше летом помыться из тазика ,чем зимой,лучше на даче в баньке с веничком,но летом.

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