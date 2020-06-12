12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2020 году

В 2003 году про День независимости говорили 65% россиян, но ситуация изменилась и в 2012 году неправильно называет праздник только 36% граждан РФ. Ситуация меняется к лучшему.

2 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР

Это государственный праздник, официальный выходной день в стране. Он символизирует свободу и единение нации. Его празднуют все граждане РФ. В народе этот день часто называют Днем независимости России.

День России 12 июня, история

В этом году праздник приходится на пятницу, и традиционно является нерабочим днём. Соответственно, в 2020 году мы отдыхаем целых три дня – с пятницы по воскресенье включительно. Четверг перед праздником будет сокращённым рабочим днём. Традиция отмечать День России в таком формате берёт своё начало ещё с 1992 года, хотя впервые нерабочим этот день был объявлен в 1991 году. Чем же обусловлено, что официальный праздник нашей Родины приходится именно на эту дату? За ответом на этот вопрос обратимся к истории.

2 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Именно с этого момента Российская Федерация стала считаться независимым, самостоятельным государством, отдельным от СССР. В ходе Первого Съезда народных депутатов РСФСР вопрос о принятии Декларации встал наиболее остро и долго обсуждался. Тем не менее, в конечном итоге на голосовании 907 представителей были за нововведение, 13 – против, а ещё 9 воздержались.

Не стоит отождествлять подписание данного правового акта с распадом СССР. Предполагалось, что РСФСР сможет самостоятельно функционировать внутри Союза. Однако же устанавливался приоритет российского права над правом Союза, внутри РСФСР можно было образовать независимые политические партии, провозглашался принцип разделения властей, и утверждалась доктрина правового государства, придававшая вектор последующему развитию. Кроме того, участниками Съезда была признана необходимость предоставить большую самостоятельность будущим субъектам РФ – федеральным округам, областям, республикам.

Фактически, именно подписание Декларации стало ключевым моментом, после которого СССР уже не мог функционировать, как прежде. Но непосредственно его распад произошёл позже. Спустя год после принятия Декларации, 12 июня 1991 года, в России состоялись выборы, в ходе которых победу одержал Ельцин.

Как правильно называется праздник 12 июня в России

У любого праздника есть только одно название. Так в случае и с праздником, который мы отмечаем 12 июня есть одно название, которое прописано в законе — День России.

Многие этот день называют Днем независимости России. Возможно вводит в заблуждение тот факт, что в 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, а через два года этот день стал официально праздничным днем.

Согласно опроса «Левада-центра» еще в 2003 году про День независимости говорили 65% россиян, но ситуация изменилась и в 2012 году неправильно называет праздник только 36% граждан РФ. Ситуация меняется к лучшему.

Как отдыхаем и работаем в июне