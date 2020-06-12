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Новый признак коронавируса выявили врачи. Очень неожиданный признак

13:15 12.06.2020 Фото: pxhere.com
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Поскольку глобальная пандемия тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV2) сохраняется, подробности того, как эта болезнь влияет на человека, продолжают появляться.

Новый признак коронавируса выявили врачи. Очень неожиданный признак
Как COVID-19 влиял на проявление и прогрессирование острого панкреатита, неизвестно

Новое исследование Ливерпуля, опубликованное в Gastroenterology , идентифицирует признаки панкреатита, связанного с COVID-19, которые позволят более раннюю диагностику и позволяют более быстрое направление и управление.

Поскольку глобальная пандемия тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV2) сохраняется, подробности того, как эта болезнь влияет на человека, продолжают появляться.

Острый панкреатит — это состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется (опухает) в течение короткого периода времени. Хорошо описано, что COVID-19 может проявляться желудочно-кишечными симптомами . Как COVID-19 влиял на проявление и прогрессирование острого панкреатита, неизвестно.

Ливерпульское панкреатическое отделение, расположенное в Королевской университетской больнице Ливерпуля, является крупнейшим поджелудочным центром в Великобритании и специализируется на лечении пациентов с раком поджелудочной железы, острым панкреатитом, хроническим панкреатитом , кистозными поражениями поджелудочной железы и сложными заболеваниями желчевыводящих путей. Отделение получает в регионе около 2000 направлений в год, из которых около 300 являются пациентами с острым панкреатитом.

С начала пандемии в небольшой группе пациентов с острым панкреатитом, у которых был обнаружен COVID-19, была выявлена ​​специфическая и необычная группа симптомов.

Пораженной группой были молодые мужчины с избыточным весом / ожирением с сопутствующими симптомами, которые не были характерны для типичного острого панкреатита, включая воспаление и свидетельство высокого содержания сахара и жира в кровотоке.

Кристофер Халлоран, профессор хирургии поджелудочной железы , сказал: «Наше исследование выдвигает на первый план признаки острого панкреатита, которые не были выявлены до этой пандемии. Знание этих признаков предупредит клиницистов о более раннем диагнозе и позволит быстрее направлять и лечить».

Источник: medicalxpress

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