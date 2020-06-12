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Сняли на видео, как в квартиру Михаила Ефремова пришла полиция

20:42 12.06.2020 Фото: Википедии
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Актер находится на домашнем аресте до 9 августа. Накануне его 5 часов допрашивали в главке МВД по Москве по делу смертельного ДТП и по вопросу сбыта ему наркотиков.

Сняли на видео, как в квартиру Михаила Ефремова пришла полиция
В квартиру Ефремова пришла полиция

В квартиру к артисту Михаилу Ефремову 12 июня явилась полиция.

На кадрах видно, как сотрудник полиции заходит в подъезд, поднимается на третий этаж, звонит в дверь квартиры Ефремова. Ему тут же открывают, он заходит внутрь, захлопывая за собой дверь.

Напомним, что актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП на Садовом кольце. В момент аварии он был пьян, в крови артиста также обнаружены следы наркотиков.

Курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер от полученных травм в больнице, его похоронили вчера в родном селе в Рязанской области.

В Таганском суде Ефремову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, ему грозит лишение свободы до 12 лет. Артист признал вину. Накануне его пять часов допрашивали в Главном следственном управлении МВД по Москве по делу смертельного ДТП и по вопросу сбыта ему наркотиков.

Видео РЕН-ТВ

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