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Путин поздравил сограждан с Днем России

21:01 12.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам президента, просторы страны от Калининграда до Курил, от севера до Крыма наполнены великой славой.

Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин 12 июня поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.

В пятницу глава государства принял участие в церемонии подъема флага России на Поклонной горе, после чего наградил Героев Труда. Выступление на церемонии он начал с поздравления всех граждан России и соотечественников за рубежом, «всех, для кого этот день [12 июня] наполнен сокровенным смыслом».

«Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — сказал Путин.

По его словам, чувство Родины во все времена помогало народу России пройти через невзгоды, выстоять и сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы, сообщает сайт Кремля.

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