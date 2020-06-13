В 16 лет выскочила замуж за моряка. 50 лет прожили вместе Василий и Галина Калмаковы из Бердска

Супруги Калмаковы отметили золотую свадьбу 11 июня

Всю жизнь говорит о том, что его жена самая красивая в Новосибирской области Василий Калмаков из Бердска. Василий Семенович и его супруга Галина Михайловна 11 июня отметили официально золотую свадьбу. Скромно, без помпезности. Торжество по случаю 50-летия семейной жизни прошло годом раньше. Его для родителей, дедушки и бабушки устроили дети и внуки. Именно с 1969 года начался отсчет семейной жизни Калмаковых.

Познакомились Василий с Галиной в родной деревне Чупино в Искитимском районе. В клубах на танцах. Молодой морячок только вернулся из армии. Посмотрели друг на друга и пропали. И разница в возрасте в семь лет не стала помехой. Она — 16-летняя девочка и он — 24-летний «морской волк».

-Помню, меня отговаривали, мол, ты такая молодая, найдешь ты еще себе. А я говорю нет, такого Васеньку не найду. Все говорили: не ходи, зачем так рано, еще на танцульки побегать надо. А я отвечаю, что потом буду со своими детьми на танцы ходить. Но, конечно, уже не пришлось, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 июня Галина Калмакова

Пара сошлась, но регистрировать Галину с Василием отказались. В ЗАГСе сказали, что Галине нужно ждать до 17 лет. А она в это время уже была беременна.

Переехали в Бердск. Сняли квартиру.

— Жили во времяночке. По вечерам жарища — спасу нет, утром вода в умывальнике замерзала.

11 июня 1970 года Василий и Галина пришли в ЗАГС на регистрацию брака. Кабинет, где проходила регистрация, находился тогда в здании, в котором теперь расположен медколледж. Пришли не одни, с двоюродным Галиным братом и трехмесячной дочуркой. Пока супруги расписывались, брат качал малышку в коляске на улице.

Почти пять лет ждали квартиру. Дали ее от Химзавода, где трудился Василий Семенович.

Галина Михайловна призналась, что брак их оказался крепким благодаря тому, что в семейной жизни она придерживалась такого правила: чтобы был крепкий брак, нужно быть немножко слепой, немножко глухой и немножко наивной.

— В каждой семье что-то бывает. Жизнь прожить — не поле перейти. Что-то не видела, что-то не слышала. А как? Нужно уметь разруливать некоторые ситуации. Неплохо мы прожили. Муж у меня хороший, добрый. Три дочки у нас, семь внуков, одна внучечка, уже и правнуки есть. Все у нас хорошо.

Каждый год Калмаковы и их дети, внуки и правнуки отмечают День военно-морского флота.

-У нас тельняшки, бескозырки. И внуки наряжаются в тельняшки. Если дети приезжают, то и дети. У нас даже в «Одноклассниках» фотография есть с подписью «семейка флотских».