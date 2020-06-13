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И все-таки жара! Несмотря на утренний ливень, обещают +28 в Бердске 13 июня

09:59 13.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В течение субботы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Правда, будет облачно. А в воскресенье столбик термометра упадет до +20, пройдут небольшие дожди.

И все таки жара! Несмотря на утренний ливень, обещают +28 в Бердске 13 июня
Погода в Бердске испортится

По данным Западно-Сибирского УГМС, в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами дымки, туманы.

Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +13, +18°C, днем +28, +33°C.

В Бердске с утра 13 июня прошел ливень. Но в течение дня синоптики прогнозируют погоду без осадков. Правда, будет облачно. Воздух прогреется до +28 градусов.

А в воскресенье погода испортится окончательно. Столбик термометра опустится до 20 градусов тепла. И весь день 14 июня будут идти небольшие дожди.

Пасмурно и дождливо будет всю следующую неделю,, прогнозируют синоптики.

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