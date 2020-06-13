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Лунный календарь посева и пересадки на выходные 13 -14 июня: Нисходящая луна в субботу — отличное время для посадок

11:28 13.06.2020 Фото: pxhere.com
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Время нисходящей Луны — это «время посадок». При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.

Лунный календарь посева и пересадки на выходные 13 14 июня: Нисходящая луна в субботу отличное время для посадок
На дату 13.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе Третья четверть

Характеристики Луны на 13 июня 2020 года

На дату 13.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 13.06.2020 в 09:25)». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓Процент освещенности Луны составляет 49%. Восход Луны в 01:25, а закат в 12:05.

Хронология лунных дней

  • 21 лунный день c 01:11 12.06.2020 по 01:25 13.06.2020
  • 22 лунный день c 01:25 13.06.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 13 июня 2020

Луна в знаке зодиака Рыбы (+)

Луна в знаке Рыбы. это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.

Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.

Благоприятно в рыбах:

  • посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
  • высадка рассады;
  • посадка картофеля;
  • посев цветочных растений;
  • полив, рыхление.
Возможно:

  • подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
  • прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
  • покос трав;
  • заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
Возможны в рыбах посев и посадка следующих культур:

  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
  • комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
Не благоприятно в рыбах:

  • обработка от вредителей и болезней;
  • обрезка растений;
  • заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
  • выпечка теста.

22 лунный день (±)

13 июня 2020 года в 12:00 — 22 лунный день. день благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.

Рекомендуется в 22 лунный день:

  • посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
  • прореживание всходов;
  • полив но не обильный;
  • уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
  • обрезка усов земляники;
  • срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
  • заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
  • уборка сада;
  • обрезка растений для снижения роста молодых побегов.
Не рекомендуется в 22 лунный день:

  • прищипка и пикирование.

Третья четверть (±)

Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны — это «время посадок». При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.

Влияние дня недели (±)

День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

14 июня 2020 года в 12:00 — 23 лунный день. этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью. Этот день считается благоприятным для любых работ с надземной частью растений.

Рекомендуется в 23 лунный день:

  • обрезка деревьев, прививка, перепрививка;
  • посадка и сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, свекла, картофель, редис, репа и т.д.;
  • обрезка усов клубники;
  • выкапывание цветочных луковиц;
  • прореживание всходов, прополка, опрыскивание культур от вредителей, удобрение почвы.
Не рекомендуется в 23 лунный день:

  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: Мир космоса

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