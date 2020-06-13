Погиб 77-летний байкер на рухнувшем в кювет «Урале» с коляской в Новосибирской области

Пассажир мотоцикла не пострадал. Смертельное ДТП произошло в Тогучине в День России.

Смертельное ДТП с мотоциклом произошло вечером 12 июня в Тогучине

В Тогучине произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

12 июня в 21.00 мужчина 1943 года рождения, управляя мотоциклом «Урал» с коляской, двигался по улице Строителей и у дома №5, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в правый по ходу движения кювет.

-В результате дорожной аварии водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажир – мужчина 1966 года рождения – не пострадал, — рассказали в полицейском ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.