13.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погиб 77-летний байкер на рухнувшем в кювет «Урале» с коляской в Новосибирской области

11:51 13.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Пассажир мотоцикла не пострадал. Смертельное ДТП произошло в Тогучине в День России.

Погиб 77 летний байкер на рухнувшем в кювет Урале с коляской в Новосибирской области
Смертельное ДТП с мотоциклом произошло вечером 12 июня в Тогучине

В Тогучине произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

12 июня в 21.00 мужчина 1943 года рождения, управляя мотоциклом «Урал» с коляской, двигался по улице Строителей и у дома №5, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в правый по ходу движения кювет.

-В результате дорожной аварии водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажир – мужчина 1966 года рождения – не пострадал, — рассказали в полицейском ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отмечали праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСкончались от коронавируса женщина 34 года и двое мужчин в возрасте 55 и 75 лет за сутки на 13 июня в Новосибирской области
12:04 13-06-2020
Скончались от коронавируса женщина 34 года и двое мужчин в возрасте 55 и 75 лет за сутки на 13 июня в Новосибирской области
Погиб 77-летний байкер на рухнувшем в кювет "Урале" с коляской в Новосибирской области
11:51 13-06-2020
Погиб 77-летний байкер на рухнувшем в кювет
БердскЗаразились COVID-19 еще 108 человек за сутки на 13 июня в Новосибирской области. Всего 4177 больных
11:37 13-06-2020
Заразились COVID-19 еще 108 человек за сутки на 13 июня в Новосибирской области. Всего 4177 больных
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 13 -14 июня: Нисходящая луна в субботу - отличное время для посадок
11:28 13-06-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 13 -14 июня: Нисходящая луна в субботу - отличное время для посадок
Погиб лось и 3 пассажира Nissan X-Trail и Chevrolet попали в больницу после ДТП в Новосибирской области
11:26 13-06-2020
Погиб лось и 3 пассажира Nissan X-Trail и Chevrolet попали в больницу после ДТП в Новосибирской области
Когда аномальная жара накроет Россию, рассказал Вильфанд
11:17 13-06-2020
Когда аномальная жара накроет Россию, рассказал Вильфанд
Скончался от удара молнии 25-летний мужчина в Новосибирской области
11:03 13-06-2020
Скончался от удара молнии 25-летний мужчина в Новосибирской области
"Дело врачей-убийц" из Калининграда после обращения к Путину доктора Рошаля проверит глава СКР
10:53 13-06-2020
БердскПодозревают коронавирус у 127 жителей Бердска на 13 июня. Среди них 40 детей
10:40 13-06-2020
Подозревают коронавирус у 127 жителей Бердска на 13 июня. Среди них 40 детей
Убивает ли коронавирус жара, рассказал глава Минздрава 1
10:29 13-06-2020
Убивает ли коронавирус жара, рассказал глава Минздрава