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Подробности гибели от удара молнией 25-летнего мужчины. Проверку смерти начал СК Новосибирской области

14:44 13.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он шел по улице во время сильного дождя с грозой, когда его настиг разряд. Молодой человек погиб мгновенно. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подробности гибели от удара молнией 25 летнего мужчины. Проверку смерти начал СК Новосибирской области
Следователи СК осмотрели место гибели мужчины от молнии

Трагический инцидент произошел в райцентре Коченево утром 13 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Как рассказали в региональном главке МВД, в 08:24 в полицию позвонили врачи скорой помощи с информацией о том, что молодой человек погиб от удара молнии.

По предварительным данным, молодой человек шел по открытой местности и, несмотря на грозу с  дождем и  громом, не пытался спрятаться.

— От удара молнии молодой человек умер мгновенно, — сообщили в полицейском ведомстве.

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту гибели 25-летнего мужчины от удара молнии в Коченево.

«13 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в р.п. Коченево от удара молнией погиб 25-летний мужчина. По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Для выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в Бердске с утра в субботу тоже была сильная гроза, прошел сильный ливень.

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