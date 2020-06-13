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Ловят пьяниц за рулем в Бердске. Рейд продлится до утра 15 июня в Новосибирской области

15:19 13.06.2020 Фото: ГУ ГИБДД по НСО
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Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет, напомнили в ГИБДД.

Ловят пьяниц за рулем в Бердске. Рейд продлится до утра 15 июня в Новосибирской области
Акция «Нетрезвый водитель» началась в День России

Оперативно профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», пройдет на территории Новосибирска и Новосибирской области в период с 09-00 час. 12 июня по 09-00 час 15 июня 2020 года.

Экипажи ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области будут выявлять нетрезвых водителей, а также водителей управляющих без права управления в связи, с чем будут пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет и административным штрафом 50 тысяч рублей.

О каждом факте выявления пьяного за рулем водителя можно сообщать в службу ЕДДС по тел. 112.

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