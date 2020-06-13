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Добрый вечер, у меня мама лежит в кардиологическом отделении, ей назначили УЗИ сердца, его делают только в горбольнице на Островского. Заведующая отделением предложила ей ехать самой на маршрутке либо на такси. Как так больной человек должен ехать самостоятельно!!! Или нужно не посредственно Дробинской звонить, по поводу этого беспредела.
Мама лежит в кардиологии и ее отправляют на УЗИ сердца на ул.Островского
21:44 13.06.2020
Заведующая отделением предложила ей ехать самой на маршрутке либо на такси. Как так больной человек должен ехать самостоятельно!!!
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:
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От редакции
Как должны делать в таких ситуациях в больницах?
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