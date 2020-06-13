Мама лежит в кардиологии и ее отправляют на УЗИ сердца на ул.Островского

Заведующая отделением предложила ей ехать самой на маршрутке либо на такси. Как так больной человек должен ехать самостоятельно!!!

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:

Добрый вечер, у меня мама лежит в кардиологическом отделении, ей назначили УЗИ сердца, его делают только в горбольнице на Островского. Заведующая отделением предложила ей ехать самой на маршрутке либо на такси. Как так больной человек должен ехать самостоятельно!!! Или нужно не посредственно Дробинской звонить, по поводу этого беспредела.