Как говорится, без слов. 12 июня пляжи Бердска наполнились бесстрашными к коронавирусу горожанами. Не до социальной дистанции было. Наверное, устали? От самоизоляции? Интересно, проверяли ношение масок на пляже?
Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска
Коронавирус не пугает бердчан: лето коротко — нужно успевать отдохнуть?
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И, кстати, а пляж является общественным местом?
Там обязательно надо купаться в масках и перчатках? ))
Только вернувшись в город, понял, что люди больны. Больны каким-то психозом.