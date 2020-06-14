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Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска

16:57 14.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Коронавирус не пугает бердчан: лето коротко — нужно успевать отдохнуть?

Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска
12 июня — пляж Бердска коса заполнен гражданами

Как говорится, без слов. 12 июня пляжи Бердска наполнились бесстрашными к коронавирусу горожанами.  Не до социальной дистанции было. Наверное, устали? От самоизоляции? Интересно, проверяли ношение масок на пляже?

Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска

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От редакции

Как позагорали?

Аноним, 13 июня 2020 18:50
А менты тем временем докопались до беззащитной женщины.
Аноним, 13 июня 2020 19:27
НВР: Дома загораем: "Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников"
И, кстати, а пляж является общественным местом?
Там обязательно надо купаться в масках и перчатках? ))
Аноним, 14 июня 2020 07:49
На пляже разрешили без масок )),была статья на курьере
Я, 14 июня 2020 14:31
У нас поистине бесстрашный народ. Это от отсутствия мозгов или отсутствия, действительно, страха за свою жизнь и жизнь своих близких? По мне - так это дикость. Скудность ума. Безответственность.
Аноним, 14 июня 2020 18:50
На речке классно! Водичка тёплая, комаров нет!
Только вернувшись в город, понял, что люди больны. Больны каким-то психозом.

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