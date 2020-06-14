Реанимацию для новорожденных с инсультом и эпилепсией возвращают в детскую больницу Новосибирска

После ремонта откроется и отделение паллиативной помощи детям. Оборудование уже купили. Сейчас «тяжелых» пациентов приходится переводить в другие стационары.

Реанимация в неврологическом отделении детской больницы скорой помощи появится до конца года. Сейчас там идет ремонт

В корпусе больницы, расположенном на улице Союза Молодежи, начался капитальный ремонт отделения реанимации и отделения паллиативной помощи.

Примерно половина первого этажа больницы сейчас – стройплощадка. Рабочие снесли все внутренние стены и возводят из кирпича новые перегородки. К концу лета капитальный ремонт обещают закончить. Здесь смонтируют современную систему вентиляции, проведут кислород.

Главный врач больницы Ростислав Заблоцикий показал, где будут палаты интенсивной терапии, где паллиативное отделение, где разместятся ординаторская и лаборатория: «Отделение реанимации на три койки, отделение паллиативной помощи на три койки. И это закроет всю потребность города по этим видам специализированной помощи».

Раньше в этом здании работала отдельная детская неврологическая больница с собственной реанимацией. В 2007 году реанимацию закрыли. Когда неврологический стационар стал подразделением детской больницы скорой помощи, Ростислав Заблоцкий увидел, что отделение интенсивной терапии необходимо восстанавливать. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр здравоохранения Константин Хальзов поддержали решение главного врача.

Галина Попова, заместитель главного врача детской больницы скорой помощи по неврологии, рассказывает, что больше половины пациентов, примерно 60% в неврологическое отделение привозит скорая помощь: «Без отделения реанимации работа осложняется. Патологии, с которыми мы берем: новорожденные дети, дети с эпилепсией и судорогами, с инсультами и другими неотложными состояниями. Часто этим детям требуется интенсивная либо реанимационная помощь».

Сейчас «тяжелых» пациентов приходится переводить в другие стационары. Собственную реанимацию здесь очень ждут. Уже купили часть необходимого оборудования, в том числе наркозный аппарат, который работает в магнитном поле. Прошлой осенью в неврологическом отделении появился аппарат МРТ. Когда откроется отделение интенсивной терапии, будут обследовать совсем маленьких детей. Пока МРТ можно делать только пациентам старше семи лет, которые спокойно лежат в томографе почти час, пока длится цикл обследования.

«C октября месяца у нас работает МРТ. Часть процедур должна проводиться маленьким детям, либо детям с нарушениями развития. Эти дети требуют определенных анестезиологических пособий. Они должны лежать определенное время, не двигаясь. На сегодняшний день мы это делать тоже не можем и перенаправляем этих детей по договорам в другие учреждения. С открытием отделения реанимации мы эти проблемы решим», – рассказала Галина Попова.

До конца года больница планирует установить в отделении реанимации все необходимое оборудование, оформить документы и начать прием пациентов, сообщили в региональном минздраве.