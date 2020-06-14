Убили выстрелом из травмата мужчину в драке двух компаний отдыхающих на дачах под Новосибирском

Потерпевший был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученного ранения. Задержаны 6 человек. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Следственный комитет расследует убийство на дачах

В ночь на 13 июня в полицию поступило сообщение о том, что в садовом обществе «Изумруд» возле села Плотниково Новосибирского района убит мужчина. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Выехавшими на место преступления сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в дежурную часть шесть граждан. Предварительно установлено, что в результате конфликта между двумя компаниями отдыхающих произошла драка, в ходе которой один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Потерпевший был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученного ранения.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и подозреваемого в совершении преступления.