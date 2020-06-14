Скончался расстрелянный из травмата на Невском проспекте студент Владислав Голиков из Кемерова

24-летнему студенту математико-механического факультета СПбГУ выстрелили в голову из пистолета. В убийстве подозревают Заура Каримова, который, по версии следствия, не хотел платить за работу.

Врачи больше недели боролись за жизнь Владислава Голикова. Но он умер

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Информация о месте и времени прощания с Владиславом будет объявлена позднее», — некролог разместили на сайте Санкт-Петербургского госуниверситета 13 июня.

Питерский Следственный комитет тем временем продолжает расследование уголовного дела о покушении на убийство, совершенного в центре северной столицы — по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан Заур Каримов, которому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из материалов уголовного дела следует, что Каримов 4 июня 2020 года около одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта с местным жителем, 1996 года рождения, с целью убийства выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. Местный житель в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время в связи с наступлением смерти потерпевшего, действия обвиняемого Каримова переквалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

24-летнему студенту математико-механического факультета СПбГУ, приехавшему учиться из Кемерова, выстрелили в голову из травматического пистолета в результате конфликта на Невском проспекте. Он хотел забрать свои деньги у коммерсантов, которые обещали подготовить документы для трудоустройства, но не сделали этого, заявили в Следственном комитете.

По подозрению в убийстве задержан Заур Каримов, который может быть сотрудником обещавшей трудоустройство компании, полагает следствие.