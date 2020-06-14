14.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Скончался расстрелянный из травмата на Невском проспекте студент Владислав Голиков из Кемерова

17:08 14.06.2020 Фото: spbu.ru
0

24-летнему студенту математико-механического факультета СПбГУ выстрелили в голову из пистолета. В убийстве подозревают Заура Каримова, который, по версии следствия, не хотел платить за работу.

Скончался расстрелянный из травмата на Невском проспекте студент Владислав Голиков из Кемерова
Врачи больше недели боролись за жизнь Владислава Голикова. Но он умер

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Информация о месте и времени прощания с Владиславом будет объявлена позднее», — некролог разместили на сайте Санкт-Петербургского госуниверситета 13 июня.

Питерский Следственный комитет тем временем продолжает расследование уголовного дела о покушении на убийство, совершенного в центре северной столицы — по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан Заур Каримов, которому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из материалов уголовного дела следует, что Каримов 4 июня 2020 года около одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта с местным жителем, 1996 года рождения, с целью убийства выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. Местный житель в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время в связи с наступлением смерти потерпевшего, действия обвиняемого Каримова переквалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

24-летнему студенту математико-механического факультета СПбГУ, приехавшему учиться из Кемерова, выстрелили в голову из травматического пистолета в результате конфликта на Невском проспекте. Он хотел забрать свои деньги у коммерсантов, которые обещали подготовить документы для трудоустройства, но не сделали этого, заявили в Следственном комитете.

По подозрению в убийстве задержан Заур Каримов, который может быть сотрудником обещавшей трудоустройство компании, полагает следствие.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выражаем соболезнования

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

14 июня 25 лет назад чеченские боевики во главе с Шамилем Басаеввым напали на Буденновск
18:50 14-06-2020
14 июня 25 лет назад чеченские боевики во главе с Шамилем Басаеввым напали на Буденновск
Мутации COVID-19 ведут к очень агрессивным формам инфекции, заявил профессор Центра иммунологии
18:40 14-06-2020
Мутации COVID-19 ведут к очень агрессивным формам инфекции, заявил профессор Центра иммунологии
БердскМеня предали и обманули. Как научиться доверять и снова полюбить? Рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко
18:40 14-06-2020
Меня предали и обманули. Как научиться доверять и снова полюбить? Рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко
БердскОткрытое письмо: Остановить появление мусорной свалки на границе с Бердском просит мэра активист
18:24 14-06-2020
Открытое письмо: Остановить появление мусорной свалки на границе с Бердском просит мэра активист
Убили выстрелом из травмата мужчину в драке двух компаний отдыхающих на дачах под Новосибирском
17:45 14-06-2020
Убили выстрелом из травмата мужчину в драке двух компаний отдыхающих на дачах под Новосибирском
За волосатые ноги унизили молодую пассажирку метро в Новосибирске 1
17:35 14-06-2020
За волосатые ноги унизили молодую пассажирку метро в Новосибирске
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 113
17:24 14-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскНа Михаила Ефремова спустили всех собак, рассказал жителям Бердска актер Гоша Тарасевич из Москвы 4
17:15 14-06-2020
На Михаила Ефремова спустили всех собак, рассказал жителям Бердска актер Гоша Тарасевич из Москвы
Скончался расстрелянный из травмата на Невском проспекте студент Владислав Голиков из Кемерова
17:08 14-06-2020
Скончался расстрелянный из травмата на Невском проспекте студент Владислав Голиков из Кемерова
Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?
17:07 14-06-2020
Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?