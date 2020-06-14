Скончался расстрелянный из травмата на Невском проспекте студент Владислав Голиков из Кемерова

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Информация о месте и времени прощания с Владиславом будет объявлена позднее», — некролог разместили на сайте Санкт-Петербургского госуниверситета 13 июня.
Питерский Следственный комитет тем временем продолжает расследование уголовного дела о покушении на убийство, совершенного в центре северной столицы — по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан Заур Каримов, которому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Из материалов уголовного дела следует, что Каримов 4 июня 2020 года около одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта с местным жителем, 1996 года рождения, с целью убийства выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. Местный житель в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.
В настоящее время в связи с наступлением смерти потерпевшего, действия обвиняемого Каримова переквалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
24-летнему студенту математико-механического факультета СПбГУ, приехавшему учиться из Кемерова, выстрелили в голову из травматического пистолета в результате конфликта на Невском проспекте. Он хотел забрать свои деньги у коммерсантов, которые обещали подготовить документы для трудоустройства, но не сделали этого, заявили в Следственном комитете.
По подозрению в убийстве задержан Заур Каримов, который может быть сотрудником обещавшей трудоустройство компании, полагает следствие.