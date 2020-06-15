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Мусор, старый диван и мешок с цементом попали на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска

16:13 15.06.2020 Фото: читатель Курьер. Среда. Бердск
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Мусором валяется у забора. Рядом находится дом № 45 ул. К. Маркса, здесь же дом №7 по ул. Горького, где находится администрация.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото с мусором у забора. Рядом находится дом № 45 ул. К. Маркса. В 30 метрах — дом №7 по ул. Горького, где находится мэрия.

Мусор, старый диван и мешок с цементом попали на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска

Мусор, старый диван и мешок с цементом попали на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска

Мусор, старый диван и мешок с цементом попали на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска

Автор видео — читательница «Курьер. Среда. Бердск»

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От редакции

Кто должен бирать?

Аноним, 15 июня 2020 13:22
Шестернин, метлу в руки и вперед. Чем последнее время занимается мэр? Такое ощущение, что ничем, только нехилую зп получает.

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