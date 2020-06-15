Мусор, старый диван и мешок с цементом попали на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото с мусором у забора. Рядом находится дом № 45 ул. К. Маркса. В 30 метрах — дом №7 по ул. Горького, где находится мэрия.
Автор видео — читательница «Курьер. Среда. Бердск»
Мусором валяется у забора. Рядом находится дом № 45 ул. К. Маркса, здесь же дом №7 по ул. Горького, где находится администрация.
Читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото с мусором у забора. Рядом находится дом № 45 ул. К. Маркса. В 30 метрах — дом №7 по ул. Горького, где находится мэрия.
Автор видео — читательница «Курьер. Среда. Бердск»
От редакции
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