Мусор, старый диван и мешок с цементом попали на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска

16:13 15.06.2020 Фото: читатель Курьер. Среда. Бердск 1 0

Мусором валяется у забора. Рядом находится дом № 45 ул. К. Маркса, здесь же дом №7 по ул. Горького, где находится администрация.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото с мусором у забора. Рядом находится дом № 45 ул. К. Маркса. В 30 метрах — дом №7 по ул. Горького, где находится мэрия. Автор видео — читательница «Курьер. Среда. Бердск»

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