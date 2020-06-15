15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Кредиты в микрофинансовых организациях

12:17 15.06.2020
0

Микрозаймы – вариант для срочного решения временных финансовых проблем.

Кредиты в микрофинансовых организациях

В сложное нестабильное время востребованность микрозаймом всегда возрастает. Но при этом следует относиться к такому способу кредитования с осторожностью. Важно точно рассчитать свои возможности по своевременной погашению задолженности, в противном случае будут наложены штрафные санкции, которые в значительной степени увеличат общую сумму кредита.

Оформить микрозайм в Украине можно здесь alexcredit.ua. Компания «АлексКредит» предлагает оформить заем через сайт в течение нескольких минут. Подать заявку на кредит может гражданин Украины из любого места страны.

При этом гарантируется полная конфиденциальность услуги. Представители компании не звонят родственникам, чтобы поинтересоваться платежеспособностью клиентов. Для получения кредита нужно иметь паспорт гражданина Украины и доступ в Интернет. Компания выдает займы на сумму до 12 000 грн.  сроком 5-30 дней. Привлекательный фактор кредитования – новые клиенты могут оформить беспроцентный кредит.

Для получения кредита требуется оформить заявку на сайте компании. В ней указываются паспортные и контактные данные, а также сумма займа и срок кредитования. После того как заявка будет отправлена, она обрабатывается в кратчайшие сроки. Подтверждение или отказ в кредитовании приходит в виде письма  на указанный адрес электронный почты или  СМС на контактный мобильные телефон. Деньги поступают после этого на указанный счет практически моментально.

При оформлении кредита в МФО не требуется подтверждать свой доход справками. Это очень подходит для тех, у кого испорченная кредитная история. Кроме того, своевременно погасив задолженность в МФО можно значительно ее улучшить.

Важно понимать, что задолженность нужно погашать своевременно в соответствии с условиями договора. Если не получается это сделать, то нужно заранее написать заявление о продлении действия договора по причине финансовых затруднений. В этом случае удастся избежать штрафных санкций. При выполнении всех условий договора в части погашения задолженности клиенты могут рассчитывать при оформлении  следующих кредитов на участие в программе лояльности.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как проливать и чем подкармливать томаты в июне 2020 для богатого урожая? Срочно изучи
12:54 15-06-2020
Как проливать и чем подкармливать томаты в июне 2020 для богатого урожая? Срочно изучи
БердскМусор, старый диван и мешок с цементом попал на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска
12:54 15-06-2020
Мусор, старый диван и мешок с цементом попал на фото и видео в 30 метрах от мэрии Бердска
БердскСредний возраст зараженных коронавирусом в Бердске - 42-45 лет, заявила главврач Дробинская
12:45 15-06-2020
Средний возраст зараженных коронавирусом в Бердске - 42-45 лет, заявила главврач Дробинская
БердскФото дня: Реконструкция железнодорожного вокзала идёт полным ходом в Бердске
12:30 15-06-2020
Фото дня: Реконструкция железнодорожного вокзала идёт полным ходом в Бердске
Как выбрать интернет кабель
12:27 15-06-2020
Как выбрать интернет кабель
Топ самых популярных франшиз сайта Businessmens.ru
12:24 15-06-2020
Топ самых популярных франшиз сайта Businessmens.ru
Критерии выбора высококачественной мебели
12:22 15-06-2020
Критерии выбора высококачественной мебели
Почему важно экспертное IT консультирование и тех поддержка стартапов?
12:21 15-06-2020
Почему важно экспертное IT консультирование и тех поддержка стартапов?
Магистерская работа на заказ от профессиональных авторов
12:20 15-06-2020
Магистерская работа на заказ от профессиональных авторов
Актуальные услуги уголовного адвоката
12:18 15-06-2020
Актуальные услуги уголовного адвоката