Кредиты в микрофинансовых организациях

В сложное нестабильное время востребованность микрозаймом всегда возрастает. Но при этом следует относиться к такому способу кредитования с осторожностью. Важно точно рассчитать свои возможности по своевременной погашению задолженности, в противном случае будут наложены штрафные санкции, которые в значительной степени увеличат общую сумму кредита.

Оформить микрозайм в Украине можно здесь alexcredit.ua. Компания «АлексКредит» предлагает оформить заем через сайт в течение нескольких минут. Подать заявку на кредит может гражданин Украины из любого места страны.

При этом гарантируется полная конфиденциальность услуги. Представители компании не звонят родственникам, чтобы поинтересоваться платежеспособностью клиентов. Для получения кредита нужно иметь паспорт гражданина Украины и доступ в Интернет. Компания выдает займы на сумму до 12 000 грн. сроком 5-30 дней. Привлекательный фактор кредитования – новые клиенты могут оформить беспроцентный кредит.

Для получения кредита требуется оформить заявку на сайте компании. В ней указываются паспортные и контактные данные, а также сумма займа и срок кредитования. После того как заявка будет отправлена, она обрабатывается в кратчайшие сроки. Подтверждение или отказ в кредитовании приходит в виде письма на указанный адрес электронный почты или СМС на контактный мобильные телефон. Деньги поступают после этого на указанный счет практически моментально.

При оформлении кредита в МФО не требуется подтверждать свой доход справками. Это очень подходит для тех, у кого испорченная кредитная история. Кроме того, своевременно погасив задолженность в МФО можно значительно ее улучшить.

Важно понимать, что задолженность нужно погашать своевременно в соответствии с условиями договора. Если не получается это сделать, то нужно заранее написать заявление о продлении действия договора по причине финансовых затруднений. В этом случае удастся избежать штрафных санкций. При выполнении всех условий договора в части погашения задолженности клиенты могут рассчитывать при оформлении следующих кредитов на участие в программе лояльности.