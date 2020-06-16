1 сентября пойдут в школу учиться в обычном режиме дети в Новосибирской области, заявил Травников. И в Бердске тоже

В Новосибирской области уже наработан некоторый опыт обучения школьников в дистанционном формате. Резкий массовый переход на «дистант» позволил выявить ряд системных проблем.

«Конечно, мы не готовились к тому, что нам преподнесла эпидемия коронавируса – к тотальному масштабному дистанционному образованию во всех школах. Будем надеяться, что подобные испытания дистанционного образования нам больше проводить не придется, потому что нужно признать: такое массовое заочное образование не равнозначно общению с педагогами, со сверстниками.

Тем не менее мы понимаем, что интерес к дистанционному образованию будет расти, нам нужно сделать выводы из этого опыта, из этой тренировки и скорректировать наши планы: что нам нужно сделать для того, чтобы дистанционное образование в обычном режиме стало более качественным, востребованным, удобным как для педагогов, так и для родителей, детей. И пользуясь площадкой рабочей группы Госсовета, просьба подготовить общие предложения, которые необходимы, актуальны для школ всей страны. С учётом нашего опыта, опыта наших коллег – других субъектов Российской Федерации», — поставил задачу Губернатор.

Глава региона уточнил, что новый учебный год 1 сентября регион планирует начать в традиционном очном формате, готовиться к учебному году с обычными подходами к образованию. Тем не менее, в Новосибирской области будут сохранены более жёсткие подходы к ведению карантина в образовательных организациях в случае увеличения в них количества заболевших. В том числе, традиционными ОРВИ и гриппом.

«Для того, чтобы те классы, те школы, которые вынуждены будут уходить в предстоящий эпидсезон на карантин не отставали от программы, будем использовать опыт дистанционного образования, который мы накопили в течение этого учебного года», — подчеркнул Губернатор.

Об организации дистанционного обучения в образовательных организациях Новосибирской области в условиях действия ограничительных мер доложил министр образования региона Сергей Федорчук. Он напомнил, что подготовка к массовому переходу на дистанционное обучение в Новосибирской области началась на следующий день после введения 18 марта 2020 года в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Уже с 6 апреля на дистанционное обучение перешли 323 тысячи школьников.

В каждом муниципалитете Новосибирской области опыт организации дистанционного обучения школьников был приобретен ещё задолго до периода пандемии. Школы в соответствии со своими потребностями и задачами уже использовали различные цифровые образовательные платформы, среди них Мобильное электронное образование, УЧИ.РУ, ЯКласс. С 2011 года разные модели обучения были отработаны в рамках регионального проекта «Сетевая дистанционная школа» (СДШ).

Сегодня в проекте «Сетевая дистанционная школа» участвуют более 12,5 тысяч новосибирских учеников (это около 4 процентов всех школьников Новосибирской области) из 238 школ, 35 муниципалитетов области. Разработаны электронные курсы по всем предметам. Более 800 учителей, тьюторов, координаторов сопровождают дистанционное обучение школьников в рамках проекта.

В рамках этого проекта были отработаны разные модели обучения. Например, пять дней ребята занимаются в школах, а шестой день — дистанционно. Еще одна модель — создание межшкольных, межмуниципальных виртуальных групп, дистанционное обучение которых ведёт учитель из райцентра или из города с использованием электронных курсов СДШ.

Дополнительно для учителей в 2019-2020 учебном году было развернуто 1297 курсов из региональной системы дистанционного обучения. В результате этой работы в начале апреля все 238 школ – участников СДШ – безболезненно перешли на дистанционное обучение. А Региональная система дистанционного обучения и в период пиковой нагрузки работала без сбоев.

За последние два года — при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в том числе, благодаря реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» — существенно улучшилась ситуация со скоростью интернет-соединения в школах. Сегодня в 85% городских школ обеспечена скорость не менее 100 Мбит в секунду, в 30% сельских школ – не менее 50 Мбит в секунду. Эта работа продолжается: в прошлом году при поддержке Министерства просвещения РФ Новосибирская область в опережающем порядке вошла в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», в 233 школах региона будет обновлено сетевое оборудование.

Несмотря на это, к массовому переходу на тотальное дистанционное обучение система образования Новосибирской области не готовилась. Резкий массовый переход на «дистант» выявил ряд системных проблем. В частности, организовать качественное дистанционное обучение школьников не получалось из-за проблем технического характера: образовательные интернет-платформы не выдержали нагрузки из-за роста числа пользователей; не все педагоги оказались готовы к удаленной передаче знаний. Порой даже в рамках одной школы не существовало единой согласованной модели организации дистанционного обучения: учителя использовали множество разрозненных цифровых инструментов. Это повлекло увеличение нагрузки как на самих учителей, которым быстро приходилось осваивать новые форматы работы, так и на учеников, которые, по сути, занимались самообразованием.

C учетом опыта массового перехода на дистанционное обучение, к новому учебному году министерство образования Новосибирской области разработает комплекс дополнительных мер, направленных на создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях региона.

Сергей Федорчук уточнил, что этот комплекс будет учитывать и те мероприятия, которые реализуются в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Так с 2020 года на территории Новосибирской области будет создано пять центров цифрового образования детей «IT-куб». Продолжится работа по обеспечению школ высокоскоростным доступом к Интернету как в городской, так и в сельской местности. В школы планируется поставка нового оборудования для реализации обновленного содержания образования по технологическому, естественно-научному, гуманитарному и иным образовательным профилям. За три года такая работа будет проведена в 532 школах Новосибирской области.

Кроме того, в августе 2020 года планируется провести повышение квалификации не менее десяти тысяч педагогических работников в области дистанционного обучения, с обязательной аттестацией в форме демонстрации практического применения информационной образовательной инфраструктуры. Данное мероприятие пройдет в дистанционном режиме.

Напомним, что 9 июня Губернатор принял участие в онлайн-совещания с членами Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Глава региона озвучил ряд предложений по комплексному и технологичному решению задач повышения качества и доступности дистанционного образования.

Источник: nso.ru