Любви не страшен вирус: 40 пар вступили в брак с апреля по июнь в пандемию в Бердске

Во время апрельской самоизоляции заключили союз всего 6 пар, рассказала начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус.

Коронавирус любви не мешает, но некоторые ограничения все же есть

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус, пары, желающие заключить брак довольно счастливые. Их не пугает пандемия.

— В отделе ЗАГС Бердска в апреле 2020 года зарегистрировано 37 записей актов о заключении брака, в мае 6 записей актов. Остальные пары решили перенести дату свадьбы на более поздний срок, — сообщила Лариса Владимировна 16 июня.

Напомним, что церемония проведения бракосочетания не изменилась. По желанию граждан брак может быть зарегистрирован в торжественной обстановке. При оказании государственных услуг в органах ЗАГС необходимо соблюдать масочный режим. В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции, в зал пускают только жениха и невесту.