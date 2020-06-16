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Любви не страшен вирус: 40 пар вступили в брак с апреля по июнь в пандемию в Бердске

15:30 16.06.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Во время апрельской самоизоляции заключили союз всего 6 пар, рассказала начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус.

Любви не страшен вирус: 40 пар вступили в брак с апреля по июнь в пандемию в Бердске
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Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус, пары, желающие заключить брак довольно счастливые. Их не пугает пандемия.

— В отделе ЗАГС Бердска в апреле 2020 года зарегистрировано 37 записей актов о заключении брака, в мае 6 записей актов. Остальные пары решили перенести дату свадьбы на более поздний срок, — сообщила Лариса Владимировна 16 июня.

Напомним, что церемония проведения бракосочетания не изменилась. По желанию граждан брак может быть зарегистрирован в торжественной обстановке. При оказании государственных услуг в органах ЗАГС необходимо соблюдать масочный режим. В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции, в зал пускают только жениха и невесту.

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