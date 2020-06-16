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Как новый планетарный цикл изменит жизнь Земли и какие глобальные изменения произойдут в 2020

15:15 16.06.2020 Фото: pxhere.com
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Соединение Юпитера с Плутоном в 2020 году может стать довольно мощным толчком к масштабным изменениям. Последний раз такой переход «эпох» происходил в период с 1226 по 1425 год.

Как новый планетарный цикл изменит жизнь Земли и какие глобальные изменения произойдут в 2020
Соединение двух планет-гигантов произойдет в 1 градусе знака воздушной стихии (Водолее), который управляется Сатурном и Ураном

Какие изменения принесет жителям Земли планетарный цикл 2020 года

Соединение двух планет-гигантов произойдет в 1 градусе знака воздушной стихии (Водолее), который управляется Сатурном и Ураном. Это само по себе является ярким указанием важности и глобальности перемен, которые начнут происходить в 2020 году. По словам экспертов, с соединением двух планет закончится «эпоха Земли» и начнется «эпоха Воздуха». Последний раз такой переход «эпох» происходил в период с 1226 по 1425 год.

Помимо соединения Сатурна с Юпитером, в 2020 году произойдет соединение Юпитера с Плутоном, которое повлечет за собой системные трансформации. Произойдет это целых три раза за год – в первой половине апреля, во второй половине июля и в середине ноября. Составить точные прогнозы, что произойдет с человечеством в 2020 году, астрологи не могут, но эксперты уверены, что эти события повлекут за собой ужесточение властных режимов и установку геополитических расстановок.

Астрологи сделали такие выводы, проанализировав прошлые планетарные циклы и выяснив, что мировые войны начинались именно в период активности фазы эти планет. Эксперты считают, что соединение Юпитера с Плутоном в 2020 году может стать довольно мощным толчком к масштабным изменениям в идеологических концепциях в мире в целом, и в сферах международных отношений, торговли и распределения мировых финансовых потоков.

Источник: Пронедра

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