Как помогут IKEА и всем ТРК Бердска и Новосибирска, рассказал министр Семка

Регион выступил с инициативой по расширению мер поддержки экономики в условиях противодействия коронавиурсу. Соответствующее письмо с предложениями подготовлено областными органами власти и направлено за подписью Губернатора Андрея Травникова в федеральный центр.

Правительство региона представило федеральному центру обоснования по 10 новым мерам поддержки, которые призваны помочь бизнесу Новосибирской области и других регионов РФ. Они затрагивают как мелкие и средние предприятия, так и крупный бизнес. Об этих инициативах, а также о реализации антикризисного плана по оздоровлению экономики Новосибирской области шла речь на пресс-конференции 16 июля.

Как отметил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, в регионе в постоянном режиме производится мониторинг состояния системообразующих предприятий и организаций, на контроле Правительства области находится реализация комплекса федеральных и региональных мер поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавиурсу, производится анализ возможности применения дополнительных мер. «Когда мы собираемся на рабочих группах, всегда приглашаем представителей малого и среднего бизнеса, торгово-промышленных палат. Мы готовы к общению и диалогу с предпринимательским сообществом, обсуждению волнующих его вопросов как через ассоциации предпринимателей или Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, так и в индивидуальном порядке», – подчеркнул он.

— Мы предусмотрели меры поддержки ТРЦ. В случае, если торгово-развлекательные центры предоставляют своим арендаторам скидки или отсрочки по уплате арендных платежей, то они могут претендовать на отсрочку уплаты налога на имущество. Это то, что касается регионального бюджета. Кроме того, мэрии города Новосибирска, где расположены большие ТРЦ (а также администрациям Бердска, Искитима) рекомендовано предоставлять подобные виды отсрочек по налогу на землю. Тем самым мы стимулируем сохранение отношений между арендодателем и арендатором, но тем самым косвенно, хотим помочь арендаторам, — сказал заместитель губернатора

Подробнее об инициативах Правительства Новосибирской области по поддержке экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, направленных в адрес федерального центра, рассказал и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

В числе предложений – предоставление субъектам предпринимательской деятельности возможности уточнить код ОКВЭД, который присвоен основному виду экономической деятельности, и расширить код ОКВЭД, распространение мер государственной поддержки системообразующих организаций, входящих в федеральный перечень, на региональные системообразующие организации, расширение перечня кредитных организаций, участвующих в программе предоставления льготных кредитов по ставке 2% годовых, а также возможности субъектов РФ продлевать сроков уплаты налога на имущество организаций.

Региональные власти также выступили с инициативами об упрощении процедуры согласования и вынесения решения о выделении лимитов поручительства кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории региона, снижении налоговых ставок для самозанятых граждан, внесении изменений в определение категории субъектов малого и среднего предпринимательства в федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», расширении мер государственной поддержки на крупный бизнес в отраслях, включенных в перечень наиболее постродавших отраслей российской экономики, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, а также о переносе сроков оснащения тахографами транспортных средств на муниципальных маршрутах на 2021 год.

В настоящие время предприятий региона активно пользуются уже существующими мерами господдержки. В частности, как сообщил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 422 банковским сектором кредиты под 0% на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости одобрены предприятиям Новосибирской области на сумму 1,3 млрд рублей, реструктуризация по ранее принятых на себя обязательствам по пострадавшим отраслям осуществлена банками на сумму 9,5 млрд рублей.

По информации Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 576 организациям и индивидуальным предпринимателям региона субсидия на покрытие различных затрат, в том числе на сохранение занятости и оплату труда работников, выплачена за апрель на сумму более 874 млн рублей, а за май приняты решения о субсидиях на сумму 693 млн руб.

Получить дополнительную информацию о федеральных мерах поддержки бизнеса, об условиях получения субсидии, а также самостоятельно проверить соответствие критериям для получения поддержки можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе сервисов COVID-19.

Источник: nso.ru