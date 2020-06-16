Радостная новость: Новосибирская область за неделю поднялась с 7-го на 5-е место в СФО по доле выздоровевших от коронавируса

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область за неделю поднялась с 7-го на 5-е место в СФО по доле выздоровевших от коронавируса. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 16 июня. В Новосибирской области доля выздоровевших от коронавируса 16 июня составила 51%. По этому показателю регион находится на 5-м месте среди субъектов федерального округа. Это улучшение — за неделю регион поднялся на две позиции в общем рейтинге. Прирост выздоровевших по сравнению с прошлым периодом составил 11%. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. На первом месте по этому показателю в СФО — вновь Республика Хакасия, где 77% выздоровевших. Это единственный сибирский регион, входящий в общероссийский ТОП-10 территорий с самым большим процентом излечившихся от COVID-19. Еще один субъект СФО — Алтайский край — вошел в ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. Замыкает рейтинг регионов не только Сибири, но и страны Республика Тыва, где зафиксировано 15% случаев выздоровления. Это самый низкий индекс по России. В целом в СФО за весь период вылечились от коронавируса 11651 человек, это 42% от общего числа выявленных случаев. В России этот показатель равен 54%, в нашей стране более 294 тысяч человек излечились от COVID-19. 16 июня в ТОП-3 регионов РФ с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса, как и на прошлой неделе входят Республика Татарстан (91%), Северная Осетия (90%) и город Севастополь (85%).