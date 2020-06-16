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Розыск: за убийство женщины на дачах ищет высокого Федяя полиция Нвосибирской области

18:22 16.06.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Труп обнаружили ровно 2 месяца назад в СНТ «Домостроитель» в п. Рыбачий Колыванского района. Знающих его местонахождение просят звонить. Конфиденциальность гарантируется.

Розыск: за убийство женщины на дачах ищет высокого Федяя полиция Нвосибирской области
Разыскивается Федяй Сергей Николаевич 1969 года рождения

Полиция ищет подозреваемого в убийстве, сообщили 16 июня в управлении МВД по Новосибирской области.

16 апреля 2020 года в СНТ «Домостроитель» в п. Рыбачий Колыванского района было совершено убийство женщины. По подозрению в совершении преступления отделением МВД России по Колыванскому району разыскивается Федяй Сергей Николаевич 1969 года рождения.

Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, на кисти правой руки татуировка в виде листа дерева.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого (на фото), просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383-52) 51-553 (дежурная часть), 8 913 914 71 99, 8 913 396 31 54.

Конфиденциальность гарантируется.

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