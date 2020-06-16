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Камеры с распознаванием лиц хотят установить в школах России за 2 млрд рублей

21:23 16.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава СПЧ считает это необоснованным и не понимает, как такая функция повысить безопасность школьников.

Камеры с распознаванием лиц хотят установить в школах России за 2 млрд рублей
В школах Бердска есть камеры видеонаблюдения и турникеты

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необоснованным оснащение российских школ системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что российские школы оснастят системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Реализовывать проект будет Национальный центр информатизации (входит в Ростех) по заказу региональных департаментов образования. На первом этапе реализации проекта камеры уже были установлены в 1 тыс. 608 школах в 12 регионах РФ. Всего планируется установить системы видеонаблюдения в 43 тыс. российских школ. Согласно подсчетам газеты, общая сумма контрактов между заказчиками и подрядчиком составляет более 2 млрд рублей.

«Школьник пришел, его система отметила, школьник ушел, его система отметила, родители зашли, учителя. У меня вопрос: зачем это все? Они, что, зэки что ли, которые покидают территорию колонии или тюрьмы? Зачем следить за миллионами детей, учителей и родителей? Что ж там такого в школах происходит, что за всеми ими надо следить, тратя на это огромные деньги», — сказал Фадеев, комментируя сообщение о данном проекте.

Глава СПЧ отметил, что не понимает, как эта система улучшит безопасность, и добавил, что «здесь кроются риски», связанные с утечкой данных.

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Зачем в школах распознавать лица?

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