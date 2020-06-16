Чеченцы устроили бепорядки с арматурой и битами во Франции

В Дижоне водили счеты представители чеченской общины и местные группировки наркоторговцев, в основном магрибского происхождения.

Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.

Там отмечается, что «нарушения общественного порядка и акты устрашения, произошедшие в дижонской агломерации, являются недопустимыми и требуют жесткой реакции».

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в разговоре с мэром заявил, что направляет в Дижон полтора мобильных подразделений силовиков для восстановления порядка. Помимо этого, министр также переговорил с главой местной полиции, которого попросил лично руководить операциями по наведению общественного порядка.

Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ, передает РИА Новости.

В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.

Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши — выходца из Чечни членами банды.

Несмотря на усиленное присутствие силовиков, обстановка остается напряженной.