Сбрасывал грязные стоки в реку несколько лет «Норникель». СК возбудил еще одно дело

По оценке Росприроднадзора, этим они нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется порядка 154 млн рублей.

СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю 16 июня. Поводом для него стал выявленный факт сброса сточных вод в 2017–2019 годах близ Норильска.

Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды).

«В период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника Октябрьский», — говорится в сообщении.

По оценке Росприроднадзора, этим они нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется порядка 154 млн рублей.

Талнахская обогатительная фабрика — одно из крупнейших подобных предприятий в мире. Первая очередь ТОФ была запущена в декабре 2015 года, вторая — в 2016 году. К 2017 году мощность фабрики достигала 10 млн т руды в год. Она входит в заполярный филиал «Норникеля».

В конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошел разлив дизельного топлива. В окружающую среду попало более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов, площадь загрязнения превысила 180 тыс. кв. км. Территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного и рек Далдыкан и Амбарная.

СК завел четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). В рамках расследования были задержаны четыре руководителя ТЭЦ-3: директор, главный инженер и их заместители. Уголовное дело было возбуждено и против мэра Норильска Рината Ахметчина. Следователи считают, что глава города не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд рублей.