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Сбрасывал грязные стоки в реку несколько лет «Норникель». СК возбудил еще одно дело

21:44 16.06.2020 Фото: Википедии
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По оценке Росприроднадзора, этим они нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется порядка 154 млн рублей.

Сбрасывал грязные стоки в реку несколько лет Норникель. СК возбудил еще одно дело
СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю 16 июня. Поводом для него стал выявленный факт сброса сточных вод в 2017–2019 годах близ Норильска.

Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды).

«В период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника Октябрьский», — говорится в сообщении.

По оценке Росприроднадзора, этим они нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется порядка 154 млн рублей.

Талнахская обогатительная фабрика — одно из крупнейших подобных предприятий в мире. Первая очередь ТОФ была запущена в декабре 2015 года, вторая — в 2016 году. К 2017 году мощность фабрики достигала 10 млн т руды в год. Она входит в заполярный филиал «Норникеля».

В конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошел разлив дизельного топлива. В окружающую среду попало более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов, площадь загрязнения превысила 180 тыс. кв. км. Территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного и рек Далдыкан и Амбарная.

СК завел четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). В рамках расследования были задержаны четыре руководителя ТЭЦ-3: директор, главный инженер и их заместители. Уголовное дело было возбуждено и против мэра Норильска Рината Ахметчина. Следователи считают, что глава города не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд рублей.

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