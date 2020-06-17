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Шершавые пятки и огромные волдыри: Как летом спастись от мозолей

10:47 17.06.2020 Фото: PxHere
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Не всегда мозоли появляются из-за ношения неудобной модельной обуви, часто мозоль натирается и при ходьбе в любимых балетках, которые удобны, как тапочки.

Шершавые пятки и огромные волдыри: Как летом спастись от мозолей
Не рекомендуется носить новую обувь на голую ногу

Появление мозолей на ногах равно тому, что ходить становится практически невозможно. Все болит, натирает еще больше, становится кровавым. Способов борьбы с мозолями не так много — в основном используются пластыри. Но современная индустрия предлагает немало вариантов, как можно защитить кожу ног от натирания предварительно, не допуская ухудшения ситуации. Ведь запущенные мозоли рискуют привести к серьезным осложнениям.

Варианты средств

Для профилактики мозолей нередко рекомендуют мазать кожу в потенциально опасных местах увлажняющим кремом. Также советуют смазывать внутреннюю поверхность обуви, чтобы сделать скольжение более мягким и нетравмирующим.

Еще одно средство, предлагаемое современной промышленностью, — это специальные стики. Как вариант — можно использовать твердый дезодорант-карандаш. Принцип тот же, что и с кремом — благодаря своей текстуре такое средство обеспечивает более комфортное скольжение ноги и не травмирует кожу.

Предлагают для профилактики образования мозолей и гель алоэ вера. Он обладает лечебным эффектом и защищает кожу. Надо нанести средство и аккуратно вмассировать его в кожу до полного впитывания.

Также для увлажнения кожи используют обычный косметический вазелин. А в некоторых случаях для снижения влажности кожи предлагают применять обычный тальк, который устраняет ненужную влагу и предупреждает травмирующее скольжение ноги в обуви.

Вариантов защиты от появления мозоли — огромное количество. Все они позволяют ощутимо снизить дискомфорт от перехода из более теплой и закрытой обуви в летнюю. При этом большая часть из них доступна любому человеку и стоит вполне бюджетно. Так что выбрать не составит проблемы.

О лучшей профилактике иозолей рассказала врач функциональной диагностики, врач высшей категории, специалист Школы активного долголетия Изабелла Андреева:

Лучшее средство профилактики — это правильно подобранная обувь. Если есть деформация стопы, желательно изготовить индивидуальные стельки. При ношении индивидуальных стелек в 30% случаев натоптыши исчезают полностью. Если вы натерли ноги и образовались водяные мозоли, необходимо сменить обувь, а мозоли заклеить бактерицидным пластырем.

Хорошо делать теплые солевые или содовые ванночки. Вечером, перед сном сделать легкий массаж ног. Это поможет снять отеки и улучшит кровообращение. Если вы натерли ноги и появились водяные мозоли, их нельзя вскрывать. Старайтесь не повредить верхнюю кожу мозоли. Можно внести инфекцию. Если водяная мозоль все же лопнула, воспользуйтесь бактерицидными средствами, наложите повязку с бактерицидной мазью или заклейте бактерицидным пластырем. Повязку следует менять два раза в день. После того, как ранка начнет подсыхать, снимайте повязку на ночь. Если раневая поверхность большая, обратитесь к врачу. Летом возрастают риски развития инфекций.

А значит, уходу за ногами летом надо уделять особое внимание, не запускать и не игнорировать проблему и всеми силами стараться решить ее как можно быстрее, чтобы не травмировать ноги еще больше.

Источник: АиФ

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