Шершавые пятки и огромные волдыри: Как летом спастись от мозолей

Появление мозолей на ногах равно тому, что ходить становится практически невозможно. Все болит, натирает еще больше, становится кровавым. Способов борьбы с мозолями не так много — в основном используются пластыри. Но современная индустрия предлагает немало вариантов, как можно защитить кожу ног от натирания предварительно, не допуская ухудшения ситуации. Ведь запущенные мозоли рискуют привести к серьезным осложнениям.
Варианты средств
Для профилактики мозолей нередко рекомендуют мазать кожу в потенциально опасных местах увлажняющим кремом. Также советуют смазывать внутреннюю поверхность обуви, чтобы сделать скольжение более мягким и нетравмирующим.
Еще одно средство, предлагаемое современной промышленностью, — это специальные стики. Как вариант — можно использовать твердый дезодорант-карандаш. Принцип тот же, что и с кремом — благодаря своей текстуре такое средство обеспечивает более комфортное скольжение ноги и не травмирует кожу.
Предлагают для профилактики образования мозолей и гель алоэ вера. Он обладает лечебным эффектом и защищает кожу. Надо нанести средство и аккуратно вмассировать его в кожу до полного впитывания.
Также для увлажнения кожи используют обычный косметический вазелин. А в некоторых случаях для снижения влажности кожи предлагают применять обычный тальк, который устраняет ненужную влагу и предупреждает травмирующее скольжение ноги в обуви.
Вариантов защиты от появления мозоли — огромное количество. Все они позволяют ощутимо снизить дискомфорт от перехода из более теплой и закрытой обуви в летнюю. При этом большая часть из них доступна любому человеку и стоит вполне бюджетно. Так что выбрать не составит проблемы.
О лучшей профилактике иозолей рассказала врач функциональной диагностики, врач высшей категории, специалист Школы активного долголетия Изабелла Андреева:
Лучшее средство профилактики — это правильно подобранная обувь. Если есть деформация стопы, желательно изготовить индивидуальные стельки. При ношении индивидуальных стелек в 30% случаев натоптыши исчезают полностью. Если вы натерли ноги и образовались водяные мозоли, необходимо сменить обувь, а мозоли заклеить бактерицидным пластырем.
Хорошо делать теплые солевые или содовые ванночки. Вечером, перед сном сделать легкий массаж ног. Это поможет снять отеки и улучшит кровообращение. Если вы натерли ноги и появились водяные мозоли, их нельзя вскрывать. Старайтесь не повредить верхнюю кожу мозоли. Можно внести инфекцию. Если водяная мозоль все же лопнула, воспользуйтесь бактерицидными средствами, наложите повязку с бактерицидной мазью или заклейте бактерицидным пластырем. Повязку следует менять два раза в день. После того, как ранка начнет подсыхать, снимайте повязку на ночь. Если раневая поверхность большая, обратитесь к врачу. Летом возрастают риски развития инфекций.
А значит, уходу за ногами летом надо уделять особое внимание, не запускать и не игнорировать проблему и всеми силами стараться решить ее как можно быстрее, чтобы не травмировать ноги еще больше.
Источник: АиФ