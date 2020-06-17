Артемом и Софией называют новорождённых в пандемию. Ребенок с именем Ковид пока не появился в Бердске

В период пандемии в органах ЗАГС зарегистрировали брак 43 пары, при этом разводов было почти в 2,5 раза меньше – 17.

Имен, связанных с коронавирусом COVID-2019 в Бердске у новорожденных нет

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус, горожане не отменяют регистрации браков при режиме самоизоляции. У некоторых из пар рождаются дети.

— Самым популярным именем для мальчиков остается имя Артём. Также мальчиков часто называют Иванами, Александрами, Михаилами. Среди имен для девочек на пике популярности — Софья, Анастасия, Анна. Также набирает популярность одно из женских имён французского происхождения — Полина. За апрель 2020 года зарегистрировано 90 записей актов о рождении, в мае — 80 записей актов, — сообщила Лариса Крокус 16 июня.

Отмечается, что имен, связанных с коронавирусом COVID-2019 в Бердске у новорожденных не зафиксировано.

Напомним, что ранее, 1 апреля, издание «Кузпресс» сообщило, что в Новокузнецке родители назвали новорожденного сына Ковидом — в честь вируса, заставившего кузбассовцев отправиться на самоизоляцию. Позднее «360» выяснил, что эта новость была первоапрельской шуткой.