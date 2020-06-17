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От одной ежемесячной привычки россиян зависит будут ли они богаты. Узнай ее

14:40 17.06.2020 Фото: pixabay.com
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Исследование выявило взаимосвязь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.

От одной ежемесячной привычки россиян зависит будут ли они богаты. Узнай ее
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства

Более состоятельные россияне чаще демонстрируют желание сначала отложить деньги, а потом тратить. Но даже среди них доля тех, кто откладывает только то, что осталось после покупки всего необходимого, составила 50%.

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды. Гораздо большая часть россиян поступает ровно наоборот: 39% сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается.

Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают.

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных, до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу. Однако доля тех, кто сначала тратит, а потом задумывается о сбережениях, также растет: с 13% у тех, кому не хватает на продукты, до 50% у самых состоятельных.

В то же время размер семьи и доля грамотно сберегающих показали обратную корреляцию: чаще всего сначала откладывают деньги одинокие работающие пенсионеры и одинокие мужчины до 40 лет — 27 и 25% соответственно. Доля таких респондентов из полных семей с одним и двумя детьми составила 19 и 20% соответственно. Реже всего откладывают деньги до начала расходов на текущие нужды одинокие женщины с одним ребенком — 15%.

Опрос проводили в мае, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет из 136 городов в 50 регионах России.

Ранее аналитики Nielsen выяснили, что доля низкого сегмента в продажах продуктов питания и товаров повседневного спроса в мае выросла со среднегодового значения 16,9 до 17,7%. Россияне стали больше покупать дешевые майонез и макаронные изделия. Тенденция коснулась также мяса, фруктовых соков, воды и чая. Доля продаж тех же продуктов в премиальном ценовом сегменте снизилась на 2–4%.

По оценке института «Центр развития» НИУ ВШЭ, падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года, даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения, может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.
Без принятия каких-либо антикризисных мер, по их расчетам, реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8% в годовом выражении. Однако господдержка населения и бизнеса в рамках трех правительственных пакетов позволит уменьшить падение на 3,8 п.п. Оценка ВШЭ падения реальных располагаемых доходов практически совпадает с прогнозом Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, который предполагает сокращение показателя на 17,5% во втором квартале 2020 года, но экономисты госкорпорации немного оптимистичнее в отношении годового результата показателя, прогнозируя сокращение на 6,5% по итогам 2020 года.

Источник: РБК

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