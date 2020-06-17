Утонул 15-летний мальчик в котловане на жилмассиве Горский Новосибирска. Тело не найдено

Пятеро несовершеннолетних пришли на котлован и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой.

на жилмассиве Горский в Ленинском районе Новосибирска, утонул 15-летний мальчик

Днем 17 июня 2020 года в котловане, не предназначенном для купания, расположенном вблизи улицы Стартовая, 1 на жилмассиве Горский в Ленинском районе Новосибирска, утонул 15-летний мальчик. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, пятеро несовершеннолетних пришли на котлован и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Его тело до сих пор не найдено.

В настоящее время проводятся поисковые и следственные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз обращает внимание всех взрослых на необходимость непрерывного контроля за нахождением детей на воде. Жизнь показывает, что при детских утоплениях не играют роли ни глубина, ни расположение водоема. Несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят во время их самостоятельных прогулок, когда, находясь в компании друзей, они идут купаться и тонут, не имея возможности помочь друг другу.

Ведомство обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.

Источник: nsk.sledcom.ru