На идею сокращения новогодних каникул отреагировал Кремль. Сколько будем отдыхать?

Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников: по их длительности есть устоявшаяся практика. Профсоюзы против.

Песков объяснил позицию Кремля по новогодним праздникам

Кремль исходит из устоявшейся за последние годы практики по длительности новогодних каникул.

«Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что «никакой позиции в Кремле на этот счет нет». «Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», — напомнил он.

В действующей редакции Трудового кодекса в состав новогодних каникул с учетом отмечаемого 7 января праздника Рождества Христова на 2021 год включаются все дни с 1 по 8 января.

В Минтруде позже сообщили, что законопроект уже поступил в министерство и будет рассмотрен в установленном порядке. «Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово. Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что отмена выходных в январе потери от простоя экономики не компенсирует и при этом нарушит права работников.