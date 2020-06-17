На идею сокращения новогодних каникул отреагировал Кремль. Сколько будем отдыхать?

Кремль исходит из устоявшейся за последние годы практики по длительности новогодних каникул.
«Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что «никакой позиции в Кремле на этот счет нет». «Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», — напомнил он.
В действующей редакции Трудового кодекса в состав новогодних каникул с учетом отмечаемого 7 января праздника Рождества Христова на 2021 год включаются все дни с 1 по 8 января.
В Минтруде позже сообщили, что законопроект уже поступил в министерство и будет рассмотрен в установленном порядке. «Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово. Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками», — уточнили в ведомстве.
В свою очередь, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что отмена выходных в январе потери от простоя экономики не компенсирует и при этом нарушит права работников.