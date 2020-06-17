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Публично занимавшихся сексом на улице арестовали на 10 суток в Москве

21:44 17.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Героиня видео заявила, что это была постановка, что она и партер были пьяны. Пара вызвала шквал кртики. Их обвинили в безнравственности. Видео 18+

Публично занимавшихся сексом на улице арестовали на 10 суток в Москве
«Не подумала»: героиня видео с сексом в «Яме» заявила о постановке

19-летняя Юлия К., ставшая героиней интимного видео, снятого на Хохловской площади в так называемом пространстве «Яма», заявила правоохранителям, что запись была постановочной. По словам девушки, пара только изображала секс. Видео допроса опубликовало МВД.

«Мы пытались инсценировать секс, потому что моему другу было скучно», — сказала девушка.

По словам девушки, она была пьяна, передает РЕН-ТВ.

«Литра два пива выпили. Жалеть о том, что сделано, глупо. Родители, по-моему, не в курсе. Они бы мне уже сказали», — говорит девушка.

Ранее суд вынес решение об административном аресте пары. Молодой человек получил 10 суток ареста, а девушка — 3.

Видеозапись с молодыми людьми ранее была опубликована в Сети и вызвала шквал критики. Пару обвинили в безнравственности.

Все произошло в ночь с субботы на воскресенье. Отмечается, что молодые люди были пьяны. При этом свидетелями произошедшего стали даже несовершеннолетние.

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