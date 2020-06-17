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Цена бензина Аи-95 бьет рекорды. Кризисный 2018 год отдыхает

22:04 17.06.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно данным биржи, по итогам торгов 17 июня стоимость Аи-95 по национальному индексу достигла 56,7 тыс. рублей за тонну, два года назад — в 56,3 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи 95 бьет рекорды. Кризисный 2018 год отдыхает
Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.

Согласно данным биржи, по итогам торгов 17 июня стоимость Аи-95 по национальному индексу достигла 56,7 тыс. рублей за тонну, оставив позади даже вершины кризисного 2018 года — в 56,3 тыс. рублей за тонну.

Стоимость 95-го бензина растет безостановочно с середины апреля, она подскочила за это время уже более чем на 50%. И собеседники агентства на топливном рынке отмечают, что не видят причин для снижения цены на этот вид топлива: 95-го бензина на бирже явно не хватает, а спрос на него продолжает расти.

Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх, передает «Интерфакс».

Биржевая цена бензинов растет на фоне быстро восстаналивающегося спроса после отмены ограничений по коронавирусу. Однако, объёмы производства и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок восстанавливаются гораздо меньшими темпами и не удовлетворяют возрастающий спрос, считают отраслевые эксперты.

При этом пока продолжают действовать временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов, а также в силе временный запрет на импорт топлива в страну.

В начале июня Минэнерго заявляло, что ожидает восстановления производства бензина в июне до уровней аналогичного периода прошлого года, сокращения экспорта нефтепродуктов и рост их поставок на внутренний рынок. Принимаемые меры позволят стабилизировать цены на топливо в опте, риск роста цен в рознице выше инфляции отсутствует, заявляли в ведомстве.

Консенсус-прогноз спроса на автомобильный бензин со стороны конечных потребителей в среднем по стране в июне 2020 года — снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщало Минэнерго.

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От редакции

Бензин подорожает?

Аноним, 17 июня 2020 22:24
"56,7 тыс. рублей за тонну, два года назад — в 56,3 тыс. рублей за тонну."
Серьезно?
Подорожание 0,7% (да-да, меньше процента!) за 2 года - это НОВОСТЬ для современной России?
Классно живем...

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