Жалуются заразившиеся COVID-19 медики на невыплаты страховок в Новосибирской области

Прокуратура выяснила: на 17 июня региональный ФСС выплатил 22 работникам медучреждений свыше 1,5 млн рублей. Но своевременность и полноту выплат оставили на контроле.

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Органы прокуратуры организовали проверки полноты и законности произведенных медицинским работникам страховых выплат. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вечером в среду старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

-Некоторые СМИ опубликовали сведения о нарушении прав медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на положенные по законодательству страховые выплаты, — уточнил Лямкин.

Прокуратура обеспечила надзор за соблюдением прав медицинских работников на предоставление им государственных гарантий по обязательному страхованию при исполнении трудовых обязанностей в условиях распространения коронавируса.

Организовано поступление информации о количестве медицинских работников, заболевших инфекцией, количестве проведенных врачебными комиссиями расследований страховых случаев, сведений о результатах их рассмотрения и произведенных медицинским работникам выплат.

На 17 июня 2020 года региональное отделение Фонда социального страхования выплатило 22 работникам медицинских учреждений свыше 1,5 млн рублей.

Вопросы полноты и своевременности предоставления указанных выплат находятся в прокуратуре на особом контроле.