По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +9, +14°C, днем +21, +26°C, по северо-западу +15, +20°C.
Дожди вернутся и воздух прогреется до 20 градусов тепла в Бердске 18 июня
08:41 18.06.2020
Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +9, +14°C.
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От редакции
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