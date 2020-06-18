Дожди вернутся и воздух прогреется до 20 градусов тепла в Бердске 18 июня

Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +9, +14°C.

Дожди вернулись в Бердск в середине июня

По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +9, +14°C, днем +21, +26°C, по северо-западу +15, +20°C.