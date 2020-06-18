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Какие регионы самые коррумпированные, назвала Генпрокуратура

09:55 18.06.2020 Фото: pixabay.com
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В десятку регионов с высоким уровнем коррупции включили Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую области. Смотрите какие еще.

Какие регионы самые коррумпированные, назвала Генпрокуратура
Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94

Генпрокуратура России составила список самых коррупционных регионов страны, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и «в целом остается стабильным в последние годы».

В десятку регионов с высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.

Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.
Наименьший уровень коррупции, как считают в Генпрокуратуре наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что… наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — отмечается в докладе.

В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, «откаты» в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.

Источник: РИА Новости

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