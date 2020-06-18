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Смертельное ДТП: Не уступил дорогу Suzuki SX4 грузовой ГАЗели и погиб от бокового удара водитель на трассе Р-256 в Бердске. Смотрите видео

16:01 18.06.2020, Соболезнуем. Фото: 54.мвд.рф
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Мужчина 1965 года рождения выезжал на Suzuki SX4 с территории АЗС на Бердское шоссе в районе поселка Новый.

Смертельное ДТП: Не уступил дорогу Suzuki SX4 грузовой ГАЗели и погиб от бокового удара водитель на трассе Р 256 в Бердске. Смотрите видео
На Бердском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 18 июня, около 12.30 мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, при выезде с территории АЗС на Бердское шоссе в районе поселка Новый, не уступил дорогу грузовой ГАЗели, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту дорожной аварии проводится доследственная проверка.

Смертельное ДТП: Не уступил дорогу Suzuki SX4 грузовой ГАЗели и погиб от бокового удара водитель на трассе Р 256 в Бердске. Смотрите видео
На Бердском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом

Источник: 54.мвд.рф

Автор видео — Читатели.

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