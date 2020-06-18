18.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области

18:33 18.06.2020
0

Летальных исходов за все время зафиксировано — 63. 18 июня индекс летальности в регионе составляет 1,34%. Это повышение на 0,13%, и оно ухудшает общую картину.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга: 

Новосибирская область — «антилидер» в СФО по летальности от COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 18 июня. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 18 июня — 4711 человек. За неделю произошел самый значительный прирост — на 751 человека. Летальных исходов за все время зафиксировано — 63. 18 июня индекс летальности в регионе составляет 1,34%. Это повышение на 0,13%, и оно ухудшает общую картину. Позиция Новосибирской области в общем рейтинге СФО не изменилась за истекшую неделю —регион все еще лидирует по летальности среди субъектов федерального округа. На втором месте, обогнав Омскую область, теперь находится Красноярский край (1,05%). Наилучшее (нулевое) значение летальности среди субъектов СФО на 18 июня — у Республики Алтай. В России 18 июня — 4 региона с нулевой летальностью. Кроме Республики Алтай, подобные показатели у Сахалинской и Курганской областей, а также Ненецкого АО. За ними — Республика Тыва (0,10%). Здесь распределение мест не изменилось. Самая высокая летальность (регион все тот же) — в Республике Дагестан (4,88%). Общий показатель летальности в СФО за неделю понизился незначительно (на 0,02%). 18 июня он составляет 0,83%. По этому значению СФО — на предпоследнем месте среди федеральных округов страны — ниже Сибири только Уральский федеральный округ (0,65%). Общероссийский индекс летальности за неделю не изменился, и это число до сих пор выше единицы — 1,37%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (2,07%) и Северо-Кавказский (2,39%). В 14-ти регионах страны показатель летальности превышает общероссийский.

За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID 19 в Новосибирской области
График Летальность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут цифры расти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Переехал насмерть трамвай №13 неизвестного пешехода в Новосибирске
19:23 18-06-2020
Переехал насмерть трамвай №13 неизвестного пешехода в Новосибирске
Внуки Путина звонят дедушке в Кремль
19:16 18-06-2020
Внуки Путина звонят дедушке в Кремль
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 18-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС
19:06 18-06-2020
Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС
БердскРозыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске
18:56 18-06-2020
Розыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске
Они не рабы: Требует молчать о своей работе от врачей руководство больницы в Красноярске
18:47 18-06-2020
Они не рабы: Требует молчать о своей работе от врачей руководство больницы в Красноярске
БердскКогда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников 57
18:45 18-06-2020
Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников
БердскАвтобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня 5
18:40 18-06-2020
Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня
За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области
18:33 18-06-2020
За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области
Искромсал двумя ножами таксиста на видео ревнивец в Омске. Умер в больнице пострадавший
18:33 18-06-2020
Искромсал двумя ножами таксиста на видео ревнивец в Омске. Умер в больнице пострадавший