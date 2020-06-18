За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область — «антилидер» в СФО по летальности от COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 18 июня. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 18 июня — 4711 человек. За неделю произошел самый значительный прирост — на 751 человека. Летальных исходов за все время зафиксировано — 63. 18 июня индекс летальности в регионе составляет 1,34%. Это повышение на 0,13%, и оно ухудшает общую картину. Позиция Новосибирской области в общем рейтинге СФО не изменилась за истекшую неделю —регион все еще лидирует по летальности среди субъектов федерального округа. На втором месте, обогнав Омскую область, теперь находится Красноярский край (1,05%). Наилучшее (нулевое) значение летальности среди субъектов СФО на 18 июня — у Республики Алтай. В России 18 июня — 4 региона с нулевой летальностью. Кроме Республики Алтай, подобные показатели у Сахалинской и Курганской областей, а также Ненецкого АО. За ними — Республика Тыва (0,10%). Здесь распределение мест не изменилось. Самая высокая летальность (регион все тот же) — в Республике Дагестан (4,88%). Общий показатель летальности в СФО за неделю понизился незначительно (на 0,02%). 18 июня он составляет 0,83%. По этому значению СФО — на предпоследнем месте среди федеральных округов страны — ниже Сибири только Уральский федеральный округ (0,65%). Общероссийский индекс летальности за неделю не изменился, и это число до сих пор выше единицы — 1,37%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (2,07%) и Северо-Кавказский (2,39%). В 14-ти регионах страны показатель летальности превышает общероссийский.