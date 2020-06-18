На глазах детей выпал с четвёртого этажа дома и разбился пожилой мужчина в Бердске

СКР региона по факту проводит доследственную проверку.
СКР региона по факту проводит доследственную проверку.
По сведениям правоохранителей, опубликованным на сайте Следственного комитета по Новосибирской области, ЧП произошло сегодня, 18 июня, около 17 часов.
— Возле дома по улице Карла Маркса в городе Бердск обнаружено тело мужчины среднего возраста с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, — сказано в сообщении СКР. — По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина выпал с окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже жилого дома.
На месте происшествия у дома №56 по улице Карла Маркса корреспонденту сайта «Свидетель» удалось выяснить некоторые детали произошедшей трагедии из уст очевидцев. Как рассказали ему несовершеннолетние жительницы дома, они видели, как всё произошло, и вызвали на место происшествия скорую помощь.
По словам девочек, гулявших во дворе рядом с местом трагедии, в квартире на четвёртом этаже 6-го подъезда гуляла компания взрослых.
— Они были под чем-то…
— Они были и под чем-то, и пьяные, походу, — перебивая друг-друга, рассказывают юные очевидицы корреспонденту. – Он стоял вот так вот, облокотившись на балконе, спиной к улице, и она его толкнула…
— Потом они прибежали сюда…
— Мы вызвали «скорую», а они начали на нас визжать. Угрожали. Он ещё дышал…
— Они взяли, и «бац» — в солнечное сплетение, по груди стали бить – они, видимо, пытались его откачать, но сделали ещё хуже, — констатировали юные собеседницы.
По их словам, тело несчастного – на вид 50-60 лет – осматривали эксперты, после чего увезли.
— Женщина до сих пор находится в квартире.
С ней, судя по всему, в настоящее время разговаривает следователь или, как сообщают в СКР, «проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем проверяются все возможные версии гибели мужчины, как криминального характера, так и несчастного случая».