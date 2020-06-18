На глазах детей выпал с четвёртого этажа дома и разбился пожилой мужчина в Бердске
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На глазах детей выпал с четвёртого этажа дома и разбился пожилой мужчина в Бердске

8:03:506/18/2020
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СКР региона по факту проводит доследственную проверку.

По сведениям правоохранителей, опубликованным на сайте Следственного комитета по Новосибирской области, ЧП произошло сегодня, 18 июня, около 17 часов.

— Возле дома по улице Карла Маркса в городе Бердск обнаружено тело мужчины среднего возраста с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, — сказано в сообщении СКР. — По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина выпал с окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже жилого дома.

На месте происшествия у дома №56 по улице Карла Маркса корреспонденту сайта «Свидетель» удалось выяснить некоторые детали произошедшей трагедии из уст очевидцев. Как рассказали ему несовершеннолетние жительницы дома, они видели, как всё произошло, и вызвали на место происшествия скорую помощь.

По словам девочек, гулявших во дворе рядом с местом трагедии, в квартире на четвёртом этаже 6-го подъезда гуляла компания взрослых.

— Они были под чем-то…

— Они были и под чем-то, и пьяные, походу, — перебивая друг-друга, рассказывают юные очевидицы корреспонденту. – Он стоял вот так вот, облокотившись на балконе, спиной к улице, и она его толкнула…

— Потом они прибежали сюда…

— Мы вызвали «скорую», а они начали на нас визжать. Угрожали. Он ещё дышал…

— Они взяли, и «бац» — в солнечное сплетение, по груди стали бить – они, видимо, пытались его откачать, но сделали ещё хуже, — констатировали юные собеседницы.

По их словам, тело несчастного – на вид 50-60 лет – осматривали эксперты, после чего увезли.

— Женщина до сих пор находится в квартире.

С ней, судя по всему, в настоящее время разговаривает следователь или, как сообщают в СКР, «проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем проверяются все возможные версии гибели мужчины, как криминального характера, так и несчастного случая».

Источник: svidetel24.info

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