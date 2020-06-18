18.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы

20:19 18.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Он закрылся в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей. Попасть в квартиру правоохранителям пока не удалось.

Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы
Попасть в квартиру пока не удалось

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы, по предварительным данным, пострадала женщина, получив ранение в область головы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметил источник, в результате стрельбы пострадала женщина. «По предварительным данным, женщина получила ранение в область головы», — добавил собеседник агентства.

Всего было произведено порядка шести-семи выстрелов. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики. Попасть в квартиру на данный момент им не удалось.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Детей поубивает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда заплатят меньше по больничному, разъяснил Минтруд
21:45 18-06-2020
Когда заплатят меньше по больничному, разъяснил Минтруд
"Новой перестройки нам не надо": Карелин объяснил, почему нужно голосовать за поправки в Конституцию
21:37 18-06-2020
Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
21:19 18-06-2020
Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
БердскСпасут от затопления грунтовыми водами еще 7 улиц частного сектора Бердска. Смотрите список
21:06 18-06-2020
Спасут от затопления грунтовыми водами еще 7 улиц частного сектора Бердска. Смотрите список
Сбросил с 4 этажа избитую на глазах дочки жену пьяный разъяренный полицейский на Украине
20:52 18-06-2020
Сбросил с 4 этажа избитую на глазах дочки жену пьяный разъяренный полицейский на Украине
Нажиться на "коронавирусных" контрактах не дали 160 бизнесменам ФСБ и МВД
20:40 18-06-2020
Нажиться на
Четыре трупа: Расстрелял двоих детей и жену и убил себя стрелок в квартире на севере Москвы
20:27 18-06-2020
Четыре трупа: Расстрелял двоих детей и жену и убил себя стрелок в квартире на севере Москвы
Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы
20:19 18-06-2020
Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы
Продезинфицируют перед голосованием 1 июля и ЕГЭ школы Новосибирской области
20:13 18-06-2020
Продезинфицируют перед голосованием 1 июля и ЕГЭ школы Новосибирской области
Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине
20:01 18-06-2020
Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине