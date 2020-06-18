Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы

Он закрылся в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей. Попасть в квартиру правоохранителям пока не удалось.

Попасть в квартиру пока не удалось

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы, по предварительным данным, пострадала женщина, получив ранение в область головы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметил источник, в результате стрельбы пострадала женщина. «По предварительным данным, женщина получила ранение в область головы», — добавил собеседник агентства.

Всего было произведено порядка шести-семи выстрелов. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики. Попасть в квартиру на данный момент им не удалось.